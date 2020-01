Incendio in Accam, i 5 Stelle tornano a chiedere la chiusura

Una mozione urgente per chiedere l’immediata chiusura dell’inceneritore ACCAM, dopo l’incendio che questa notte ha danneggiato parte dell’impianto nella zona delle turbine. A depositarla, questa mattina, il Consigliere regionale del M5S Lombardia Roberto Cenci che chiede, contestualmente al rogo che si è verificato presso l’inceneritore, di «provvedere ai più accurati controlli sulla qualità dell’aria della zona dell’impianto presso il quale si è verificato l’incidente” e di prevedere in Lombardia “la dismissione progressiva degli impianti di incenerimento, a partire dagli impianti più vecchi e per i quali è già stata espressa una volontà di dismissione, proprio come ACCAM. Ancora, l’atto chiede che la Lombardia obblighi all’“installazione di telecamere con presidio h 24 presso gli impianti di trattamento rifiuti».

Cenci dichiara: «L’inceneritore è al capolinea, da tempo, con i comitati e gli attivisti, siamo in prima linea nella richiesta della sua dismissione. La Lombardia importa rifiuti perchè ha troppa capacità d’incenerimento. Accam è sacrificabile immediatamente e la sua chiusura migliorerà le condizioni ambientali di Varese e Provincia e della Lombardia, tra le regioni più inquinate d’Europa. Il futuro è solo nel riciclo e nel riuso».

Anche i 5 Stelle di Busto Arsizio si uniscono alle parole di Cenci e annunciano che nel prossimo consiglio comunale integreranno l’interrogazione già presentata su Accam per parlare dei fatti che si sono verificati nella notte tra lunedì e martedì: «Chiediamo chiarezza su quanto accaduto e su cosa si vuole fare di questo impianto sempre più alla deriva tra sforamenti dei limiti di emissione e scarsa o cattiva manutenzione – spiega la consigliera Claudia Cerini – chiederemo risposte».