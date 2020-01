La matematica può essere arte: L’omaggio a Fibonacci

L’artista Giorgio Piccaia inaugura, venerdì 7 febbraio alle ore 17,30 nello spazio Swiss Logistics Center di Chiasso (Svizzera) in via Soldini 12, la sua personale dal titolo “Piccaia. Omaggio a Fibonacci”.

Al vernissage incontro dal titolo L’influenza di Leonardo Pisano nell’arte, nella matematica, nella scienza e nell’economia intervengono Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso, il professore Stefano Cordero di Montezemolo docente di economia d’impresa (Fibonacci e la finanza), il professore Daniele Cassani presidente del Riemann International School of Mathematics (La matematica nel mondo reale), il professore Luca Gambardella, direttore IDSIA USI-SUPSI (L’intelligenza artificiale impara dai numeri), il dottore Daniele del Monte CIO Safe Capital Management (Fibonacci e gli investimenti) e il maestro Giorgio Piccaia, modera il dottor Riccardo Fuochi CEO di Swiss Logistics Center.

La mostra “Piccaia. Omaggio a Fibonacci”, nello spazio Swiss Logistics Center, illustra con opere (tela, papiro e sculture in plexiglas) l’amore che l’artista italiano ha nei confronti di Leonardo Pisano detto Fibonacci (1170-1242 circa) considerato il maggior matematico del Medioevo che comprese per primo che le nove figure indiane e soprattutto lo zephirum avrebbero cambiato il mondo.

“Nelle mie opere – spiega Piccaia – la Successione di Fibonacci è riportata quasi all’infinito come se il sapere non dovesse mai finire”.

Sulla mostra di Piccaia così si esprime Gianpaolo Cantini, ambasciatore d’Italia a Il Cairo, è un progetto con “un grande valore simbolico nei rapporti storici tra Italia (Europa) e il mondo arabo”.

Alcune opere su carta dedicate a Fibonacci sono state presentate in anteprima nel 2019 a Wopart di Lugano e all’International Art Festival di Eumseong in Corea del Sud. La mostra “Piccaia. Omaggio a Fibonacci” proseguirà il suo cammino in gallerie e musei per tutto il 2020.

Giorgio Piccaia. Omaggio a Fibonacci

Spazio Swiss Logistics Center

Chiasso – Ch- via Soldini 12

Vernissage 7 febbraio ore 17,30

7 – 27 febbraio

da lunedì a venerdì 14.00 -18.00

Info: 0041 (0) 91 6831315

www.giorgiopiccaia.com