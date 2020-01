La musica, una lingua universale: ecco le rassegne del 2020

Tempo di rassegne musicali a Saronno per l’anno 2020: a presentare il programma è stata l’assessore alla Cultura Mariassunta Miglino.

Le rassegne a tema musicale, ormai un must tra le iniziative proposte sul territorio, per la nuova stagione saranno due: “Scuole di Musica in concerto” e “Note in Villa”, quest’ultima giunta alla sua seconda edizione. Due differenti proposte che rispecchiano due filoni distinti e che si intrecciano allo stesso tempo: l’importanza del fare musica, e l’importanza di ascoltare la musica.

“Scuole di Musica in concerto” è una rassegna ormai consacrata a Saronno che darà la possibilità a tutti gli studenti delle Scuole di Musica cittadine di esibirsi nella cornice di Villa Gianetti. Sono sette le realtà del territorio che parteciperanno: “Aps Must”, “Le Stanze della Musica”, “La Città Sonora”, “Atelier del Canto”, “Albero Musicale”, “La Musica è vita” e la scuola “Leonardo da Vinci”.

Realtà che offrono la possibilità di cimentarsi nel mondo della musica, un mondo che assume grande importanza nella crescita individuale degli studenti, come afferma l’assessore Miglino: «La musica è una lingua universale che stimola l’intelligenza, aiuta i bambini a mantenere la concentrazione, favorisce lo sviluppo di relazioni con gli altri e una maggior sicurezza in sé stessi. Studiare musica favorisce anche lo sviluppo dell’autodisciplina e della creatività, è un investimento importante a cui le famiglie si sottopongono, ma dal quale ottengono grandi risultati». La rassegna comincia domenica 19 gennaio e si chiuderà il 7 di giugno: il primo appuntamento è con la scuola “Aps Must” che si esibirà in “The show MUST go on”, alle ore 11 in Villa Gianetti. Se è importante fare musica, non meno importante è l’ascolto della musica, il quale «porta diversi benefici – ha proseguito Mariassunta Miglino -. Ascoltare musica aiuta la concentrazione, l’apprendimento e la produttività, e può aiutare ad alleviare lo stress».

“Note in Villa” è la rassegna musicale, alla sua seconda edizione, dedicata a tutti i cittadini appassionati e non, che desiderano abbandonarsi all’ascolto di musica dal vivo: la rassegna porterà a Villa Gianetti, con un appuntamento fisso al venerdì sera, alle 21, alcuni professionisti proposti dalle stesse scuole del territorio e docenti presso queste realtà. Il primo appuntamento con “Note in Villa” è in programma venerdì 24 gennaio con “Non sono un cantautore”, un trio di batteria, basso e piano/tastiera a supporto della voce di Nausicaa Margarini.