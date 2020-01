Le arnie delle api assediate dai rifiuti, a pochi metri dalla piattaforma ecologica

A pochi metri dalla piattaforma ecologica comunale c’è una distesa di rifiuti abbandonati in un prato in fondo al quale ci sono alcune arnie per la produzione del miele. È questa la situazione di degrado fotografata da un bustocco e pubblicata nel gruppo facebook Busto Arsizio 360°.

Mucchi di pneumatici, montagnette di scarti edili, componenti di arredo, lamiere, finestre sono stati scaricati dai soliti ignoti a pochi metri dall’area comunale adibita allo stoccaggio di rifiuti ingombranti ed elettronici.

Si tratta solo di una delle tante discariche abusive che costellano il territorio di Busto Arsizio e soprattutto le sue aree verdi. Dal Parco Alto Milanese alla via per Buscate, da via del Roccolo a Beata Giuliana sono decine i piccoli e grandi mucchi di rifiuti visibili a occhio nudo.

In attesa delle fototrappole promesse dall’amministrazione comunale, proviamo con una mappa aggiornata dai nostri lettori. Inviateci una foto e la via delle discariche abusive che incontrate durante le vostre passeggiate scrivendo a orlando.mastrillo@varesenews.it.