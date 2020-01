Luigi Gubitosi e gli obiettivi di TIM per il 2020

Dal momento della sua nomina come Amministratore Delegato di Telecom Italia, Luigi Gubitosi non ha nascosto di avere degli obiettivi più che importanti per TIM, rivelando, al termine del 2019, i suoi piani per il nuovo anno, piani che porteranno la principale TLC italiana a diventare sempre più competitiva sul mercato.

Riduzione del debito

Uno dei punti su cui si impegnerà maggiormente Luigi Gubitosi per il 2020 è quello di ridurre il debito di TIM, risparmiando oltre 100 milioni di Euro.

I piani a lungo termine dell’AD di TIM sono incentrati nell’ottimizzare ogni azione dell’azienda. L’accordo con Vodafone sulle torri di Inwit, l’intesa sul credito con Santander e la riduzione degli esuberi nell’organico porteranno l’azienda a diventare più performante dal punto di vista finanziario. Allo stesso tempo, permetteranno a TIM di incrementare il proprio know tecnologico e di offrire ai propri utenti un servizio di prim’ordine.

Queste azioni, mirate per riuscire a ridurre sempre più il debito, porteranno inoltre TIM ad avere una maggiore forza nella gestione dei rapporti con i creditori.

“Quest’anno risparmieremo oltre 100 milioni. Lo scenario è positivo sia perché ad ogni scadenza di prestiti li negoziamo a condizioni migliori, sia perché a causa dei tassi d’interesse negativi su molti bond, buona parte della liquidità mondiale sta andando verso investimenti alternativi a condizioni molto interessanti.”

Le parole di Luigi Gubitosi trapelano ottimismo, sia per il lavoro svolto fino a questo punto, ma in particolare per le future mosse che al momento è possibile conoscere solo in parte.

Vodafone e TIM, intesa sulla rete mobile

L’intesa con Vodafone per la condivisione dell’infrastruttura della rete mobile è una realtà. Dopo l’assemblea di fusione che si è tenuta il 19 dicembre, ultimo atto formale prima dell’avvio vero e proprio della condivisione, TIM potrà beneficiare di un taglio di circa 1 miliardo e mezzo d’indebitamento. Ora, si aspetta solo l’autorizzazione da parte dell’Antitrust europeo.

Come confermano le parole di Luigi Gubitosi “Inwit post-fusione darà grandi vantaggi economici derivanti dalle sinergie con l’operatore di telefonia britannico, accelererà lo sviluppo del 5G di qualche anno e sarà parte fondamentale dell’infrastruttura tecnologica del Paese, che vogliamo sia tra le più avanzate al mondo. Nel futuro di TIM c’è il 5G che richiede investimenti elevati.” La condivisione di progetti atti a portare tecnologie sempre più avanzate verso le proprie utente, sarà sempre più comune nei prossimi anni.

Il futuro di TIM, le parole dell’AD Luigi Gubitosi

Come è stato fatto presente in questo approfondimento sugli obiettivi di TIM nel 2020, il lavoro fatto ha iniziato a portare ottimi risultati. Si è iniziato a percorrere una buona strada, ma le parole di Luigi Gubitosi denotano che il lavoro da fare è ancora molto:

“Le prospettive saranno positive in funzione di quanto sapremo approfittare dell’evoluzione tecnologica per rafforzare la nostra posizione competitiva. Siamo partiti bene, ma abbiamo fatto solo il primo tratto di una lunga maratona”.

Tecnologie sempre più in evoluzione, che portano a cambiamenti radicali sia nel modo in cui le persone entrano in contatto con la tecnologia ma anche in quello in cui lo utilizzano, devono essere sempre seguite e mai sottovalutate.

TIM nel 2020 aprirà un ufficio nella Silicon Valley, proprio per avere un posto di prim’ordine nel cuore dell’innovazione tecnologica mondiale. Il suo operato come AD di TIM ha l’obiettivo di portare l’Italia ad avere infrastrutture avanzate e che possono permette di colmare alcuni gap che attualmente limitano gli utenti italiani.