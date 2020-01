“C’è un morto in auto a Masnago”. Ma stava solo dormendo

Vigili del fuoco, polizia, un’ambulanza e un’automedica per tentare quel che sembrava impossibile, per salvare quell’uomo immobile in auto. Peccato che l’uomo era vivo e vegeto e, tempo pochi minuti, si sia svegliato, a fronte forse proprio del trambusto intorno a lui.

«C’è un uomo morto dentro una macchina» ha detto la voce all’operatore del 112, che immediatamente si è attivato come da procedura. Ambulanza in codice rosso, vigili del fuoco per aprire le portiere dell’auto, Polizia. Tutti si sono precipitati in via Cola di Rienzo a Varese, sulla collina di Masnago.

L’allarme è scattato per l’esattezza alle 15.24. Ma nel mentre il “morto” si è svegliato: l’uomo, 69 anni, stava solo dormendo in auto, la posizione ha forse tratto in inganno chi si è trovato a passare di lì. Il 118 “non trasporta”.

