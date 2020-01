Noleggio piattaforme aeree: quando e perché provvedervi?

Utili per traslochi da eseguire da piani alti di edifici, per lavori di edilizia e non solo, il noleggio piattaforme aeree consente spostamenti che sarebbero, diversamente, impossibili da eseguire.

Queste zone diventano invece, grazie a questa formula, accessibili da operai equipaggiati con tutta l’attrezzatura, in grado di lavorare al meglio ed in tutta sicurezza, con i materiali adeguati per poter svolgere il proprio lavoro. Le piattaforme aeree nascono, all’origine, dalle esigenze dei grandi cantieri di poter operare al fine di realizzare costruzioni poderose ed importanti, usate per tutte le latitudini.

È da questa esigenza che è nata l’idea, da parte di aziende specializzate, di offrire il servizio di noleggio piattaforme aeree. Tra i tanti tipi di noleggio esistenti, quello delle piattaforme aeree può apparire particolarmente complesso e difficile da ottenere, in realtà la procedura per noleggiarle non è poi così tortuosa, basta sapere a chi rivolgersi e conoscere gli errori comuni da evitare.

Noleggio piattaforme aeree: come procedere?

Per ottenere il noleggio piattaforme aeree è innanzitutto necessario richiedere un permesso al Comune: la soluzione migliore è, onde evitare di perdere tempo in mille burocrazie, quella di rivolgersi ad una ditta che se ne occupa, così da trovare la soluzione più idonea e tempestiva, in base al tipo di necessità a cui dare risposta, affinché siano degli esperti ad effettuare tutte le valutazioni tecniche del caso, che riguardano in genere sia la tipologia di piattaforma aerea da noleggiare che le caratteristiche di un determinato modello.

Ogni piattaforma aerea ha infatti delle caratteristiche che la differenziano dalle altre e che la rendono, in base a tanti fattori di cui tenere conto, più o meno adatta alle diverse esigenze.

Tra queste l’alimentazione, le dimensioni e la capacità di spostamento e di carico del trasloco da effettuare. Come si comprende, si tratta di fattori prettamente tecnici di cui solo degli esperti possono avere reale e concreta contezza.

Un errore di scelta, in questo caso, può costare davvero caro.

Ecco alcuni errori da evitare

Avere un professionista capace di guidare nella scelta del noleggio piattaforme aeree rappresenta il modo migliore per evitare inutili perdite di tempo e potenziali errori.

Non bisogna infatti dimenticare che l’impiego di piattaforme aeree presuppone l’occupazione di suolo pubblico. È questa un’altra ragione per la quale è raccomandabile non lasciare niente al caso e preferire che ad occuparsi di tutte le burocrazie correlate sia personale esperto, facente capo ad agenzie specializzate e competenti nel settore, in grado di provvedere al disbrigo di tutte le pratiche e all’acquisizione di tutti i permessi necessari.

Un altro aspetto importante – ma purtroppo spesso sottovalutato – è quello di tenere conto delle condizioni atmosferiche avverse, in presenza delle quali un trasloco effettuato in un giorno sbagliato potrebbe comportare inutili perdite di tempo, oltre che rivelarsi pericoloso.

Ecco perché è fondamentale rivolgersi a personale esperto e qualificato che abbia maturato esperienza nel servizio di noleggio piattaforme aeree, tale da consentire che il trasloco abbia luogo in modo sicuro, corretto e tempestivo.