Open Day alla scuola dell’infanzia-paritaria “Asilo di Crugnola”

Lunedì 13 gennaio, dalle 16 alle 18, le insegnanti e la coordinatrice pedagocico-didattica della scuola dell’infanzia-paritaria “Asilo Infantile di Crugnola” vi aspettano con un open day per conoscere la sua proposta educativa e formativa (via Pasubio 3, Crugnola di Mornago).

La scuola dell’Infanzia di Crugnola nasce 110 anni fa e, ora come allora, si distingue per la passione che coloro che la “abitano” investono ogni giorno nella cura dei bambini di età prescolare e nell’accoglienza riservata alle loro famiglie.

La proposta educativa e formativa di questa piccola realtà immersa nel verde, ha come “capisaldi” il rispetto e la valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e, più in generale, dell’identità di ciascun bambino.

In altre parole, per le insegnanti della scuola di Crugnola, è essenziale curare attentamente il percorso di crescita di ciascuno bambino, nella convinzione che l’esperienza del “sentirsi accolti e riconosciuti” sia il terreno più fertile per una crescita armonica e positiva. In questo senso ogni azione educativa prende forma dalla curiosità naturale dei bambini e parte sempre da un’attenta osservazione dei loro interessi e delle loro necessità: le proposte educative si ispirano al metodo definito “cooperative learning”, approccio che valorizza ed estende la curiosità, le esplorazioni e le proposte di ciascun bambino e del gruppo in cui è inserito.

I bambini sono infatti, per le insegnanti e per tutto il personale della scuola, i veri e unici protagonisti delle esperienze educative e didattiche, esperienze caratterizzate da momenti di grande e piccolo gruppo, da ambienti curati, stimolanti e flessibili, da materiali pensati e predisposti ad hoc, da un tempo disteso per l’apprendimento e da una documentazione attenta e da uno stile educativo fondato sull’osservazione e sull’ascolto, sulla progettualità elaborata collegialmente, sull’intervento indiretto e di regìa e su una partecipazione attiva delle famiglie, come dimensione essenziale per stabilire legami costruttivi di corresponsabilità educativa.

Le nostre insegnanti, competenti e qualificate, sono affiancate dal personale non docente e dalla coordinatrice, nonché da personale esterno in particolare per i nostri laboratori. Fra le novità di quest’anno ci sono i laboratori di “Mindfulness & Yoga Stories – The world around me” di Suzanne Reyneke, il laboratorio di lettura “Dentro un libro un mondo da scoprire e sognare” di Teresita Daverio e il laboratorio di potenziamento delle competenze “Io bambino nel mondo” di Giada Boem.