Open day alla scuola Steiner

Una mattina di incontro, riflessioni, domande, con gli insegnanti della scuola Steiner di Varese, dall’infanzia alla secondaria di primo grado, per approfondire i contenuti della pedagogia Waldorf aperto a tutti i genitori con figli in età pre e scolare. L’appuntamento è per sabato 18 gennaio, dalle 10 in poi. La scuola Steiner di Varese si racconta e si presenta attraverso i lavori degli alunni delle varie classi, musica, aule tematiche e grazie alle parole degli insegnanti, amministratori, genitori.

Questo il programma per la Scuola (primaria e secondaria di primo grado): dalle 10 alle 12.30 la direzione della scuola, i docenti e i genitori accoglieranno gli ospiti guidandoli nelle classi, dove si terranno aule tematiche con laboratori pratici. Musica e buffet rallegreranno l’evento lungo tutta la mattina. Per i bambini di età dai sette anni in su sarà disponibile anche un servizio di custodia con giochi e tanto divertimento.

Questo il programma per l’Asilo Mirtillo: ore 10.00 Mini conferenza del Collegio dei Docenti dell’Asilo con domande aperte; dalle 10.30 alle 12.30 Esperienza delle diverse attività proposte ai bambini durante la permanenza in asilo. Presentazione di una giornata tipo. L’incontro è riservato agli adulti e gli insegnanti saranno costantemente a disposizione per colloqui. A porte aperte.

DOVE: Scuola Steiner Varese – Via Ferrari, 1 – Gazzada-Schianno, Varese

INFO: steinervarese.org (per l’asilo mirtillo: associazioneasilo@steinervarese.org)