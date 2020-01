Passeggiare con le ciaspole lungo i bianchi sentieri dell’Oasi Zegna

Passeggiare con le ciaspole lungo i sentieri innevati dell’Oasi Zegna: è uno dei modi migliori per godere la natura e i paesaggi invernali caratteristici di questo luogo suggestivo.

Oltre alle possibilità per gli sciatori, in questa stagione, l’Oasi Zegna offre l’opportunità di essere percorsa in comode camminate con le ciaspole, grazie alle attività con le guide naturalistiche di OverAlp.

Uscite adatte a tutti – dove fosse richiesta una preparazione particolare, è sempre segnalato -, nate con l’obiettivo di svelare in maniera semplice, documentata e divulgativa lo spettacolo della natura.

Fino al 7 marzo è in programma un calendario di uscite con le ciaspole in compagnia delle guide naturalistiche di Overalp, alla scoperta dei luoghi più suggestivi del parco naturale di Valdilana.

Queste, le date delle escursioni: 5, 6 e 25 gennaio, 2, 8 e 16 febbraio, 1 e 7 marzo.

Per info e prenotazioni: 015.0990725 – 349.6252576 (lun – ven; 9.00 – 17.00) Per le prenotazioni è obbligatorio scrivere a overalp@overalp.com

Scopri qui tutti i percorsi ciaspole dell’Oasi Zegna