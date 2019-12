Sciare a Bielmonte, nel cuore dell’Oasi Zegna

Neve, natura e splendidi panorami imbiancati: ha preso il via a pieno ritmo la nuova stagione sciistica nel cuore dell’Oasi Zegna. Gli impianti di Bielmonte (1.482 mt.) sono aperti dal 7 dicembre scorso e per l’inverno sono in programma tante attività (Info qui).

Con le piste soleggiate tutto il giorno, anche in settimana (escluso il martedì, e compatibilmente con le condizioni meteo) e gli indimenticabili panorami sulla Pianura Padana, la Val Sessera e il Monte Rosa, Bielmonte è una stazione baby friendly. Ai piccoli discesisti sono dedicati oltre 50 maestri delle due scuole di sci e l’offerta del Consorzio Turistico Alpi Biellesi. Sempre per i bambini, è prevista una tariffa giornaliera agevolata (5 euro) valida tutta la stagione, se accompagnati in pista da un genitore con ski pass giornaliero.

L’Oasi Zegna conta sull’offerta di due diverse scuole di sci. La Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna è in attività dal 1956, con quaranta maestri, per perfezionare il proprio stile o avvicinarsi da novizi, in totale sicurezza, allo sport invernale per eccellenza. Le varie tecniche sciistiche – snowboard, telemark, fondo, fun carving, avviamento all’agonismo – qui sono di casa. La scuola è promotrice del Progetto Educativo Sci (P.E.S.), rivolto alle scuole e finanziato dalla Regione Piemonte per affiancare al percorso didattico l’apprendimento delle discipline sportive invernali.

Per info: Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna tel. 015.744178 www.scuolascibielmonte.it info@scuolascibielmonte.it

La Scuola Sci Monte Marca Bielmonte propone corsi e lezioni per principianti, di perfezionamento, e “race”, per avvicinarsi al mondo dell’agonismo. Ma ci sono anche le “settimane multi sport” dove, oltre allo sci alpino, si praticano anche snowboard, sci di fondo, ciaspole, pattinaggio sul ghiaccio e molto altro. Specializzata nell’insegnamento a persone con disabilità, la scuola organizza il corso SciaLIS, rivolto anche a persone sorde, per lo sviluppo della comunicazione a 360 gradi, e l’omonimo slalom non competitivo.

Per info: Scuola Sci Monte Marca Bielmonte tel. 015.744110 www.scuolascimontemarcabielmonte.it info@scuolascimontemarcabielmonte.it

La pagina Bielmonte dà la possibilità, inoltre, di essere sempre informati sulle condizioni meteorologiche, visitando l’apposita sezione da cui possibile avere in diretta, grazie alle webcam, il quadro preciso della situazione meteo. Tra i servizi offerti nell’Oasi Zegna, il noleggio degli impianti per occasioni da celebrare con la compagnia che si desidera: su richiesta, a fine giornata, luci e impianti sono a disposizione per gare aziendali, compleanni, sfide con gli amici, allenamenti con i compagni di sci club. Occasioni speciali, da celebrare anche in notturna, che possono essere il pretesto per godersi le strutture in esclusiva. Grazie all’iniziativa Piemonte in pista, finanziata dalla Regione Piemonte, i giovani sotto i 14 anni potranno sciare gratis sabato 28 marzo, domenica 29 marzo. Per aderire: http://www.regione.piemonte.it/piemonteinpista

L’inverno a Bielmonte offre tante iniziative per tutti i gusti: dalle attività per i più piccoli a quelle calibrate sulle esigenze degli sciatori, dalle occasioni per saggiare le specialità gastronomiche locali alle uscite notturne, il mountain watching, le ciaspolate e lo sci di fondo. Per saperne di più