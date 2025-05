All’Oasi Zegna fiorisce la Conca dei Rododendri. Passeggiate guidate nello spettacolo della natura

La bella stagione porta all’Oasi Zegna una fioritura spettacolare: da metà maggio a inizio giugno la Conca dei Rododendri , situata alle porte dell’Oasi Zegna, voluta dae progettata negli anni Cinquanta dall’architetto, fiorisce trasformandosi in una tavolozza di sfumature rosse, rosa, bianche e viola creando una suggestiva esplosione di colori. Una festa per gli occhi alla quale anche quest’anno sono dedicate le passeggiate in compagnia delle guide naturalistiche di OverAlp.