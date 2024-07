Buongiorno Oasi Zegna: concerto di ensemble di ottoni al Monte Marca

Martedì 6 agosto, alle ore 8.00 del mattino, un suggestivo concerto di ensemble di ottoni a cura di Obiettivo Orchestra del Maestro Enrico Carraro, e in collaborazione con Piedicavallo Festival 2024, al Rifugio Monte Marca di Bielmonte. Uno dei luoghi più panoramici di tutto il territorio dell’Oasi Zegna, con una vista a 360° che spazia dal Monte Rosa al Monviso passando per la pianura padana. Un momento unico per sentirsi in totale armonia con la natura che ci circonda al momento del suo risveglio, l’alba.

Le note che si sprigioneranno dagli strumenti musicali si mescoleranno a suoni della natura creando sinfonie speciali ed emozionanti dal forte valore introspettivo.

Durante il concerto verranno interpretati i seguenti brani:

Giovanni Gabrieli Canzona XIII

Tylman Susato Dance suite

ohan Sebastian Bach Concerto Brandeburghese n.3

Georg Frederic Haendel Arrive of the queen

John Philip Sousa Stars and Stripes Forever

Scott Joplin Easy winners

Hoagy Carmichael Stardust

Jerry Goldsmith Main Theme from Star Trek

Ennio Morricone Morricone, 2 Song

Chris Hazell Three Brass Cats

Chris Hazell Kraken

I musicisti di Obiettivo Orchestra che si esibiranno nella mattinata:

– al corno, Michelangelo Lotito

– alle trombe, Marco Caviglia, Giuseppe Ulloa, Mattia Serriello, Alessandro Chiesa, Massimiliano Zenato

– ai tromboni, Andrea Amoretti, Yannick Vallet, Nicola Simion, Guido Zazzeron

– alla tuba, Marco Anastasio

– direttore, Edoardo Emilio Milleret

La partecipazione al concerto è gratuita ma è richiesta la prenotazione scrivendo a info@oasizegna.com.

Possibilità di posto tenda (fino ad un massimo di 15 tende) con utilizzo dei servizi del Rifugio Monte Marca

Colazione con vista + risalita in seggiovia A/R 12€

Solo colazione a buffet 8€

Nel pomeriggio, dalle ore 17.00 alle ore 18.30 circa, la musica si sposta a Casa Zegna con “Souvenir“, concerto con pianoforte e flauto traverso sempre all’interno della rassegna musicale di Piedicavallo Festival 2024 e in collaborazione con Gal Montagne Biellesi.

Il progetto

L’ensemble di Ottoni nasce in seno al progetto formativo “Obiettivo Orchestra” realizzato dalla Fondazione Scuola Alto Perfezionamento Musicale di Saluzzo e dalla Filarmonica Teatro Regio Torino volto a formare i giovani musicisti provenienti da tutta Europa alla professione orchestrale. Il corso di formazione orchestrale prepara i giovani diplomandi e diplomati alla professione orchestrale e alle prove di selezione in ingresso che questa comporta, seguendo un programma didattico specifico sotto la guida delle prime parti della Filarmonica TRT e con queste finalità ben precise:

– costruire un ponte tra il mondo accademico e quello professionale

– insegnare come si preparano audizioni e concorsi per entrare in orchestra

– rispondere alle esigenze e alle aspettative di chi ha terminato gli studi e vuole continuare la propria formazione

Il progetto si compone anche della prestigiosa Accademia di Direzione Orchestrale sotto la guida del M° Donato Renzetti, uno dei più celebri direttori d’orchestra e importante didatta di fama internazionale.

Le metodologie di lavoro, le attività svolte e gli attori artistici ed istituzionali coinvolti rendono questo corso un unicum nel panorama nazionale e internazionale e permette agli allievi una formazione completa e moderna, sia sul piano tecnico/interpretativo, che su quello psicologico e comportamentale finanche riguardo l’aspetto manageriale e organizzativo.

L’Ensemble di Ottoni di Obiettivo Orchestra nasce in questo contesto ed è formato dagli allievi delle classi di ottoni.

Attraverso un programma musicale molto vario per epoche, stili e carattere, scelto dall’ensemble stesso, si desidera accompagnare l’inizio della giornata unendo le vibrazioni della musica alla visione dello splendido panorama del Rifugio Monte Marca. Il concerto inizierà con la musica sublime e cerimoniale di G. Gabrielli, ispirata ed eseguita nelle grandi cattedrali rinascimentali, per giungere all’energia di S. Joplin e H. Carmichael attraverso la poesia di E. Morricone.