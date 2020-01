Precipita aereo in Iran, oltre 170 morti

Un Boeing 737 di una compagnia aerea ucraina è precipitato nella notte tra martedì e mercoledì, uccidendo i 167 passeggeri e i 9 membri dell’equipaggio. Il gravissimo incidente aereo è avvenuto questa notte sui cieli dell’Iran durante il volo che collega Teheran a Kiev (foto Aeronews).

Lo schianto dell’aereo di linea è avvenuto in piena notte. Inutili i soccorsi mentre ancora non si conoscono le cause che hanno causato l’incidente. Da una prima ricostruzione sembra che alla base ci sia un problema tecnico.