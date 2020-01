Come riconquistare un uomo? Intelligenza e attenzioni al primo posto

Quando si tratta di relazioni e sentimenti come amore e affetto, è molto facile andare ad ingarbugliarsi in situazioni difficili da risolvere, che possono anche finire con una rottura più o meno sofferta da parte di entrambe le parti.

Questa rottura diventa ancora più difficile da affrontare se ci si rende conto che, in realtà, non era la decisione giusta e che si è commesso un errore madornale lasciando o facendosi lasciare in seguito ad incomprensioni, noia e altre facezie sentimentali.

Una volta capito il proprio errore e fatta una po’ di chiarezza nella propria mente, è ora di mettere in piedi una strategia e un piano dettagliato per riuscire a capire come riconquistare l’uomo che si è appena perso, ma attenzione: mentre tutti gli uomini sono diversi tra loro e, quindi, necessitano di metodi di riconquista diversi, ci sono cose da fare e, ancor più, cose da non fare mai.

Nell’elenco qui di seguito, scritto assieme alla consulenza degli esperti di Direzione Ritorno, sono spiegate diverse tecniche utili e altre, invece, da evitare assolutamente per riconquistare un uomo.

Cosa NON fare quando si va alla riconquista

Usare il metodo del compiacimento perenne

In cosa consiste questa tecnica di riconquista che erroneamente viene molto utilizzata?

In pratica, mettere in atto questo metodo significa tentare di riconquistare un uomo mostrandosi troppo coinvolti nella sua vita e nei suoi problemi di tutti i giorni, compiendo azioni che, alla lunga, possono diventare anche molte fastidiose per una persona che, di base, non dovrebbe essere più interessata a una relazione.

Tentare in tutti i modi di accontentarlo, essere d’accordo con lui in tutto e per tutto, crearsi degli interessi uguali ai suoi unicamente per farlo interessare a se stessi (e non perché fanno appassionare veramente): questi sono tutti comportamenti che, inizialmente, si pensa potrebbero essere adatti a rendersi interessanti e affabili agli occhi dell’uomo perduto, ma che, in realtà, non faranno che infastidirlo e insospettirlo, facendogli rendere subito conto che non c’è un vero interesse per le attività prescelte ma che è solo un tentativo per riavvicinarlo.

Usare la tecnica della pena e compassione

Un’altra strategia tanto gettonata quanto inutile che viene utilizzata per poter riallacciare un rapporto con un uomo che si vuole riconquistare, è la tecnica della compassione, ovvero comportarsi in modo miserevole ed estremamente triste per portarlo a provare dei forti sensi di colpa e un sentimento di compassione che gli renderanno difficile chiudere in modo definitivo la relazione.

Questo viene visto come una strategia che permette di mantenere uno spiraglio di possibile ritorno di fiamma, perché l’uomo non avrà cuore di tagliare tutti i contatti (o, addirittura, tornerà sui suoi passi) non volendo far sentire troppo male l’ex-partner: questo è un metodo di riconquista dannosissimo e soprattutto superficiale, poiché l’uomo interessato non tornerà mai a provare dei sentimenti genuini e forti ma rimarrà a disposizione solamente per placare la propria coscienza e togliersi il peso del preoccuparsi per il bene di un’altra persona.

Usare il sesso come un’arma di riconquista

Ultima ma non in ordine di frequenza di utilizzo, è forse la tecnica che più funziona con gli uomini della propria vita facendo leva su un istinto naturale come l’eccitazione sessuale, ovvero la concessione del proprio corpo come mezzo per mantenere uno scheletro di rapporto con l’uomo da riconquistare.

Molti individui, infatti, pur troncando relazioni o prendendosi una pausa da una storia più o meno seria, lasciano aperta l’opzione di continuare a vedersi senza impegno e solamente per divertirsi un po’ a letto: questo tipo di accordo, spesso viene accettato dagli ex partner perché dà una falsa illusione che esista ancora una relazione stabile, confondendo l’attrazione sessuale con l’affetto o, addirittura, l’amore.

Questa tecnica può funzionare per mantenere sì un contatto, che però crollerà immediatamente non appena si chiede all’uomo un ulteriore impegno sentimentale che non sia una semplice scappatella.

Cosa fare per sedurre un uomo: le tre tecniche indispensabili

Una volta elencate tutte le tecniche da evitare assolutamente quando si decide di tentare la riconquista di un uomo, è ora di considerare invece tutti i fattori vincenti che permetteranno non solo di rendersi più interessanti e desiderabili ai suoi occhi, ma che porteranno a se stessi un considerevole benessere psicologico in seguito a una rottura più o meno dolorosa.

Riprendersi la propria indipendenza

Fattore chiave quando si termina una relazione con un uomo è ridimensionare se stessi e ritrovare l’indipendenza che probabilmente era stata un po’ annacquata dalla precedente relazione.

Basta tornare ad interessarsi a hobby e attività che non siano stati coltivati solamente perché piacevano al proprio uomo ma che siano sempre piaciuti anche da prima o che non siano mai stati provati per paura che non lo interessassero.

Questo non solo permetterà di mostrare all’individuo da riconquistare che si è riusciti a ottenere un grado di indipendenza considerevole, ma anche che l’intelligenza e la cultura personale sono tornati una priorità per il proprio bene.

Frequentare una nuova compagnia e conoscere persone nuove

Dimostrare una rinnovata indipendenza è un fattore chiave della riconquista: sarà indispensabile impegnarsi a scoprire posti nuovi e creare delle nuove amicizie, in modo che sia possibile non solo distrarsi dal pensiero fisso dell’uomo da riconquistare, ma perché in lui si crei un po’ di sana gelosia che gli permetta di capire che le intenzioni sono quelle di tornare insieme e, se proprio questo non potesse succedere, non ci sarà nessun problema a voltare pagina e indirizzarsi verso nuovi orizzonti.

Capire le sue esigenze e riservargli (moderate) attenzioni

Non è un segreto che, per poter riconquistare qualcuno, bisogna tornare a dargli attenzioni e un’importanza che, magari, nel rapporto appena concluso, esso non sentiva di ricevere, ma anche qui bisogna fare attenzione a non strafare: via libera, quindi, a un interesse nel suo lavoro, nei suoi hobby e nella sua situazione familiare, ma tutto questo senza stare sempre ad assillarlo di domande.

Basterà qualche messaggio ogni due o tre giorni o una chiamata di lunghezza media per fargli capire che si è interessati al suo benessere e alla sua vita.