I rischi delle dipendenze: se ne parla in tre serate

In che modo si può cadere preda della dipendenze e quali sono i rischi? Le amministrazioni di Ternate, Varano Borghi e Comabbio hanno organizzato tre serate in compagnia di Claudio Tosetto, medico del Sert di Varese, e di Filippo Nuzzolo, comandante dei carabinieri di Ternate, proprio per sensibilizzare le famiglie sui pericoli per la salute e sulle possibili conseguenze sul piano giuridico legate alle dipendenze giovanili.

Gli incontri saranno: venerdì 1 febbraio alle 18.30 in Sala Lucio Fontana a Comabbio, venerdì 14 febbraio alle 20.00 in via Trento 1 a Varano Borghi, e venerdì 28 febbraio alle 20.00 nella struttura del parco Berrini di Ternate. La partecipazione è gratuita.

Le tre serate saranno dedicate in particolare ai giovani e alle loro famiglie, con l’obiettivo di dare una mano a riconoscere i primi segnali che possano suggerire l’indorgere di una dipendenza.