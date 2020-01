Risparmiare grazie alla rete

L’utilizzo di internet si sta diffondendo sempre di più nel nostro Paese. Se solo 5 anni fa meno del 50% degli italiani sfruttava la rete, oggi le percentuali sfiorano il 95%. Un importante balzo in avanti, dovuto a una serie di motivazioni, tra cui la diffusione di smartphone di nuova generazione e la necessità di avvicinarsi a strumenti evoluti, utili per chiunque. Tra questi ultimi vogliamo parlare dei siti che permettono di risparmiare, attraverso strategie le più varie.

Risparmiare confrontando le proposte

Questo è un classico tipo di sito internet per il risparmio: permette di confrontare le offerte di varie compagnie e aziende, in modo da trovare quella più interessante, a seconda delle specifiche esigenze. Un esempio è e-risparmio.it, ma in internet se ne trovano molti altri. I consigli sono in genere forniti su beni e servizi che hanno di solito un costo elevato, o ricorrente. Si pensi ad esempio alle assicurazioni, ai prestiti e mutui per l’acquisto della prima casa, alle offerte per servizi quali energia elettrica, gas o acqua. Spesso anche la connessione a internet è tra gli argomenti trattati da questi siti, che permettono all’utente di inserire alcune caratteristiche che lo contraddistinguono. Attraverso il confronto tra le proposte disponibili presso un elevato numero di compagnie diverse, si ottiene un elenco delle offerte più convenienti per lo stile di consumo del singolo utente.

Sconti e coupon

In rete sono disponibili anche siti completamente dedicati agli sconti, su prodotti di consumo, abbigliamento, beni di vario tipo. Alcuni consentono di scaricare direttamente dei coupon da scontare alla cassa di qualsiasi negozio. Oppure ci sono recensioni per quanto riguarda le operazioni promozionali o di saldo. Riuscire a trovare la promozione migliore disponibile è così più facile, anche se si vive in una piccola città. Spesso le offerte sono di breve durata, quindi è importante consultare tali siti molto spesso, oppure farsi inviare via news letter le opportunità più interessanti del momento, per non perdersene nessuna.

I volantini

Particolarmente utilizzati e consultati sono i siti che pubblicano regolarmente i diversi volantini con le offerte, dei negozi o dei supermercati. Questo tipo di pubblicità raggiunge la gran parte delle case degli italiani, non tutti però hanno la pazienza di portare i volantini in casa e di consultarli con regolarità. Avere a disposizione un sito che ci mostra tutti i volantini della zona, in tempo brevissimo e consentendoci di sfogliarli sul monitor del computer, o del tablet, è una vera comodità, cui è difficile rinunciare.

I siti sponsorizzati

Alcuni dei siti che riportano offerte e promozioni del momento sono direttamente sponsorizzati dalle aziende. Si può trattare di siti che si appoggiano direttamente a un singolo gruppo industriale, oppure che sono finanziati da alcuni brand specifici. Chiaramente le offerte e i coupon presentati su questi siti sono, per così dire, “di parte”. Si tratta comunque di informazioni utili, che riguardano però un numero circoscritto di realtà, spesso i marchi più noti e costosi. Riuscire ad approfittare degli sconti è quindi comunque molto interessante.