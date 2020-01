A San Valentino il lungolago diventa ancora più romantico

Il lungolago di Laveno Mombello verrà reso ancora più romantico in occasione di San Valentino. Il comitato commercianti infatti, assicura che ci sarà una bella sorpresa per tutti coloro che si troveranno a passeggiare sulle rive del Verbano, una struttura nelle vicinanze del porto, in piazza Matteotti, di cui non vogliono svelare altro. Per saperne di più bisognerà aspettare l’8 febbraio quando verrà allestita la struttura.

«Desideriamo regalare emozioni – dice il presidente del comitato Alessandro Bigi -, non solo sconti e promozioni che si potranno comunque trovare all’interno dei negozi. Ci piace l’idea di regalare una bella coreografia in occasione della festa degli innamorati». Inoltre, grazie all’associazione Amici del Presepe e con il patrocinio del Comune, verrà organizzato anche un aperitivo in piazza dei Caduti, in occasione del giovedì grasso (27 febbraio), dalle 19 alle ore 23.