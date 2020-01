Come scegliere un paio di scarpe per ogni occasione?

Saper scegliere il paio di scarpe giusto è un bisogno che tocca ogni individuo, in modo indistinto. Nonostante si faccia seguendo i gusti personali, non è sempre semplice trovare ciò che cerchiamo. Eppure oggi esistono siti web e portali che servono a questo: ci aiutano a personalizzare quello che indossiamo, affinché non perdiamo la possibilità di sentirci sempre unici.

Si dice che le donne abbiano un’incredibile ossessione per le calzature, ma non è del tutto vero. Tutte le persone hanno bisogno di indossare scarpe, e sia donne che uomini vanno alla continua ricerca del paio giusto per ogni occasione.

Ma come si scelgono le scarpe, in base a quali criteri? Cosa rende un paio di scarpe adatto a un contesto, a un particolare periodo dell’anno, o ancora meglio a noi e alla nostra personalità?

Le scarpe che indossiamo, come qualsiasi accessorio, oltre che il modo in cui vestiamo, manifestano la nostra personalità. L’essere umano si dimostra al mondo, con i suoi gusti e tutto il suo carattere, attraverso gli abiti. Se i vestiti non servissero a dichiarare chi siamo, indosseremmo tutti le stesse identiche cose.

Per questo motivo, anche per quanto riguarda le scarpe, selezioniamo il prodotto, in un negozio o in un ecommerce, basandoci su quelle che sono le nostre predilezioni e le passioni più grandi.

La moda da un lato ci aiuta ad aprire gli occhi su un universo di forme e colori variegati, realizzati per l’inclusione di ogni tipologia di persona. Dall’altro, però, quello che è creato per rappresentare i gusti della maggior parte delle persone potrebbe non essere adatto ad ogni singolo individuo, la cui particolarità sta nell’essere diverso da ogni altro.

L’unico modo per qualcuno di sentirsi davvero se stesso e, al tempo medesimo, di essere “alla moda” è facendosi fare il paio di scarpe perfetto, su ordinazione. Se vuoi essere veramente fashion puoi avere una tua scarpa personalizzata sul sito racoon-lab.it .

Cosa offre il sito?

Innanzitutto bisogna dire che il sito è stato costruito in maniera intuitiva, semplice e alla portata di tutti, anche per chi non ha molta dimestichezza con il web e con tutto quello che a che fare con Internet. L’obiettivo di chi gestisce questa nuova e innovativa realtà è quello di creare un rapporto di fiducia reciproca con il cliente e lo vuole fare andando incontro alle sue esigenze, che sono diverse per ogni persona:niente intermediari ma un rapporto diretto e chiaro.

Quindi il rapporto con il cliente è curato nei minimi particolari e niente è lasciato al caso perché racoon ha una vision ambiziosa ma chiara:ogni persona che si rivolge a questa azienda dovrà avere la possibilità di trovare un paio di scarpe che rispecchi perfettamente le sue corde e il suo stile.

Lo staff che lavora all’interno è composto da professionisti seri, competenti, preparati e soprattutto dinamici e affiatati tra di loro, nonostante il brand sia abbastanza giovane. Il loro punto di forza è la capacità di stare sempre al passo con i tempi!