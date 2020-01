Scontro sulla statale, due feriti

Incidente nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 gennaio, all’ingresso di Laveno Mombello, sulla SS394 in Via Varese, poco prima del passaggio a livello.

Galleria fotografica Auto contro camion, incidente sulla ss394 a Laveno Mombello 4 di 5

Secondo le prime informazioni si tratta di uno scontro frontale tra un mezzo pesante e una automobile, quest’ultima finita fuori strada, sul guardrail e con grossi danni sulla parte anteriore. Le persone coinvolte sono due uomini di 47 e 53 anni; quello alla guida della Renault Megane non avrebbe riportato ferite serie. Il conducente del camion è stato trasportato all’Ospedale di Cittiglio dopo essere stato soccorso con l’elicottero che ha provveduto a calare sul posto un medico, in codice verde.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per per soccorrere i feriti. Sul posto anche la Polizia del Medio Verbano, i Carabinieri di Laveno Mombello, oltre al personale del 118.