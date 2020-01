Scopri le 10 suite più sfarzose della Strip di Las Vegas

Come coniugare il piacere della scommessa con quello per il lusso? Semplice, se non si hanno limiti di budget, basta prenotare una delle suite più esclusive della Strip di Las Vegas. C’è tutto quello che un amante dello sfarzo può sognare: dagli ascensori alla piscina privati e persino il maggiordomo in stanza. Ecco allora la top 10 delle suite più lussuose stilata da L’insider, blog di BetWay.

Per redigere la classifica sono stati vagliati oltre 25 hotel nella celebre strada della città del peccato, considerando tanti parametri, come ad esempio: dimensioni, piani, camere, bagni, eccetera. La scala utilizzata per la valutazione prevede un punteggio massimo di 60.

Qual è la suite che ha ottenuto la palma della vittoria nella sfida del lusso? Villa The Nobu del Caesars Palace sbaraglia la concorrenza con 48 punti, conservando un margine di vantaggio di tre lunghezze nei confronti di Encore su due piani con tre camere da letto dell’hotel Encore. L’ultimo gradino del podio spetta alla Suite Presidenziale (The Palazzo), che può contare su 43 punti.

Con 40 punti la medaglia di legno spetta a Skyloft con tre camere da letto (MGM Grand). Le altre, in ordine di piazzamento, sono: Encore su due piani con tre camere da letto (Wynn), Attico The Chelsea (Cosmopolitan), Suite Napoleon (Paris), Sky Villa Sky Suite con due camere da letto (City Center), Suite PH Bay (Planet Hollywood), Suite The Cromwell (The Cromwel).

Ma quanto costa soggiornare anche per una sola notte nella top 10 del lusso? La più costosa, che coincide per altro con la più grande, è la suite Villa The Nobu: 31.441 euro a notte per un appartamento da 950 m2, che corrispondono a 33,09 euro al metro quadro.

Considerando quest’ultimo, prezzo per metro quadro, come criterio chiave, è la Suite Presidenziale a volare al vertice. Per una sola notte va spesa la bellezza di 22.458 euro. Grazie ai suoi 620 m2, il prezzo per metro quadro è di 36,22 euro. Rispetto alle prime due suite, Skyloft con tre camere da letto dà l’impressione di essere quasi a buon mercato.

È solo un’impressione, però, perché 8.983 euro a notte non sono certo pochi. Gli ospiti possono comunque approfittare di un appartamento da 550 m2 (16,33 euro al m2).

La seduzione dello sfarzo passa dalla sorpresa. Va superata ogni aspettativa, anche in tema di bagni. Suite Napoleon e Sky Villa Sky Suite con due camere da letto hanno voluto esagerare, mettendo a disposizione ben cinque stanze da bagno. Sono quattro, invece, quelle delle due suite Encore su due piani con tre camere da letto (Wynn ed Encore).

Chi non ha mai sognato di spostarsi in hotel con un esclusivo ascensore personale? Quest’esperienza VIP è prerogativa dei clienti che scelgono Villa The Nobu, Encore su due piani con tre camere da letto (Encore), Encore su due piani con tre camere da letto (Wynn). I trattamenti SPA sono un’altra esperienza che impreziosisce qualunque soggiorno.

Sulla Strip ci sono hotel che li forniscono direttamente in camera. Attico The Chelsea su due piani con camera da letto, ad esempio, dispone di piscina privata e vasca idromassaggio. In generale, il 68% degli hotel esaminati ha l’idromassaggio, che sembra quindi un vero e proprio must.

Il 65% offre un angolo bar privato, il 26% ha spazi esterni o balconi e il 20% assicura un servizio di limousine privata verso l’aeroporto con autista. Mentre appena l’8% può vantare il maggiordomo privato.