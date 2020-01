Stefano Sorrentino: “Smetto con il calcio giocato”

A 40 anni ha deciso di smettere con il calcio giocato dopo oltre 20 anni di carriera. Stefano Sorrentino, portiere classe 1979 che ha difeso la porta del Varese nella stagione 2000-2001 vestendo in 30 occasioni la casacca biancorossa in C1, per la sua prima vera esperienza da professionista. (foto Facebook –Stefano Sorrentino)

Torino, Aek Atene, Recreativo Huelva, Chievo e Palermo nella sua lunga carriera, che ha deciso di chiudere con un lungo commento sulla sua pagina Facebook.