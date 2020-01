Sui monti sembra già primavera

«Al Sacro Monte sentivo odore di gelsomini». Non era una impressione del singolo: è scoppiata la primavera, ma è il 5 gennaio. Con temperature alte anche in quota.

Uno scenario che ha stupito, negli ultimi giorni, per le temperature davvero alte.

E che viene confermato anche dall’Osservatorio Astronomico Schiaparelli, che spiega più nel dettaglio il fenomeno: “Anche questa mattina condizioni di inversione termica, con temperature più alte a Campo dei Fiori che a Varese” scrivono. “Alle ore 8 si registravano 5.5°C all’Osservatorio e solo 2°C a Varese“.

L’aria fredda stagna sulla pianura, mentre sui rilievi le temperature si alzano: una dinamica ben restituita dalla foto satellite termica che mostra appunto la fascia prealpina e collinare con temperatura più alta (in giallo) rispetto alle aree di pianura del Centro-Nord Italia (in verde). “A Campo dei Fiori la temperatura non scende sotto 0°C dal 30 dicembre 2019”.

E anche dall’Osservatorio notano che “il tepore fuori stagione ha già portato su molti versanti alla fioritura del nocciolo e compaiono le prime primule”: non era, appunto, l’impressione di un singolo.

Le previsioni? “Da domani pomeriggio l’inversione sarà ancora più marcata con il limite di 0°C che salirà dai 2000 metri di oggi a 3000 m, restandovi per alcuni giorni”.