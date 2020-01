L’Epifania più calda? Nel 2013

“La festività dell’Epifania cade nella decade statisticamente più fredda dell’anno” scrive oggi, 6 gennaio, Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino, che spiega in un post che in questi giorni le temperature, durante il giorno, sono elevate ma non si tratta di un caldo fuori dal comune.

“All’inizio di gennaio la media delle temperature minime è di -0.1°C e la media delle massime di 5.7°C – si legge-. Quest’anno, dopo una lunga notte serena, le minime a Varese sono state di -0.5°C mentre le massime saliranno verso 8/10°C, grazie alla persistenza dell’anticiclone che dal Nord Africa si estende fino al mare del Nord e porterà stasera 0°C a 3000m. Per ora la discesa di aria fredda polare riguarda i Balcani e lo Ionio e ci ha toccato questa mattina solo marginalmente.

L’anno scorso fu decisamente più caldo e grazie al favonio si toccarono i 14°C (come ieri). Il record resta però quello del 2013 in cui la coincidenza di alta pressione africana e favonio portò le temperature fino a 19°C.

L’epifania più fredda fu nel 1985 (-11°C a Varese) e anticipò la grande nevicata, ma anche nel 2017 le temperature minime a Ganna toccarono i -10°C (a Varese -3.5°C)” .

