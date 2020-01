Tre bustocchi in lizza per un posto agli Europei di Budapest

Conto alla rovescia già iniziato per i Campionati Europei di pallanuoto che si disputeranno a Budapest dal 14 gennaio, nei quali l’Italia parte tra le favorite anche per via del titolo mondiale conquistato lo scorso anno in Corea del Sud.

Da domani – mercoledì 8 – gli azzurri saranno impegnati nell’ultimo raduno prima della rassegna continentale: il collegiale si terrà a Roma e vedrà la presenza di sedici giocatori, tre in più rispetto alla lista dei convocati per l’Europeo. Gli ultimi “tagli” arriveranno dunque a ridosso dell’esordio del Settebello, previsto per martedì 14 alle 20,30 contro la Grecia.

A Roma ci saranno anche tre giocatori della Banco Bpm Busto Arsizio che in questa “lista dei 16” è la seconda società più rappresentata alle spalle della “solita” Pro Recco che porterà nella capitale ben nove uomini. I tre “mastini” convocati sono il portiere Gianmarco Nicosia, 21 anni, il difensore Vincenzo Dolce, 24 anni, e l’attaccante mancino Luca Damonte, 28 anni; i primi due fecero parte anche della squadra che ha vinto l’oro mondiale a Gwangju.

A Budapest l’Italia è inserita nel Girone D con Francia, Georgia e Grecia: sedici le nazionali partecipanti con le prime di ogni raggruppamento promosse direttamente ai quarti di finale, mentre seconde e terze dovranno affrontare uno spareggio (di fatto un ottavo di finale) per accedere alle migliori otto. È evidente che l’Europeo sarà anche una sorta di prova generale per le Olimpiadi di Tokyo, alle quali il Settebello è già qualificato grazie al fatto di essere la squadra campione iridata in carica. La gran parte dei giocatori che saranno in vasca a Budapest, sarà anche parte della formazione in lizza ai Giochi.