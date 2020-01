Tre colori per altrettante emozioni

Parte mercoledì 15 gennaio alle ore 16 dall’Arancione di Gioia un nuovo breve ciclo di “Laboratori di lettura” proposto dall’associazione Mamme in cerchio di Azzate e rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

A condurre gli incontri (di due ore ciascuno) sarà Francesca Grassi, diplomata al liceo socio-psicopedagogico che propone ai bambini letture a tema scelte da libri selezionati,. Gli incontri avranno cadenza mensile, sempre al mercoledì pomeriggio, nella sede dell’associazione, in via Volta 44.

“Una fifa blu” è il titolo del secondo incontro, in programma per mercoledì 12 febbraio, sempre alle ore 16, mentre l’evento del 11 marzo (stesso posto e stessa ora) sarà dedicato al “Grigio Tristezza”.

La partecipazione ai laboratori è libera e gratuita.

Per maggiori informazioni telefonare al 348 6646880 oppure www.mammeincerchio.org.