Turno infrasettimanale per Legnano e Castellanzese

Il 2020 è iniziato subito forte per il Girone B di Serie D e il ritmo continua a essere altissimo. Mercoledì (15 gennaio ore 14.30) si scenderà di nuovo in campo per il turno infrasettimanale valido per la terza giornata di ritorno. Avranno impegni casalinghi Legnano e Castellanzese, i lilla con l’obiettivo primo posto, i neroverdi con una delicata sfida salvezza.

LEGNANO – CARAVAGGIO

Dopo la vittoria di Levico, il Legnano ha confermato il secondo posto in classifica accorciando a tre punti dalla capolista Pro Sesto. I lilla vogliono continuare a mettere pressione ai milanesi ma al “Mari” la squadra di mister Giovanni Cusatis non avrà un impegno agevole contro il sempre coriaceo Caravaggio. In casa Foglio e compagni arrivano da due sconfitte di fila – contro Castellanzese e Milano CIty – una tendenza da invertire al più presto per poter puntare davvero per la vetta del girone.

CASTELLANZESE – INVERUNO

Dopo la sconfitta di Carate Brianza la Castellanzese ha tanta voglia di reagire e nel turno infrasettimanale avrà uno scontro diretto per la zona salvezza. Al “Provasi” i neroverdi ospiteranno un Inveruno in grave crisi di risultati e ultimo in classifica. I gialloblu milanesi arrivano dall’avvicendamento in panchina con Walter Viganò al posto di Matteo Andreoletti. L’emorragia non si è però interrotta e la striscia di sconfitte è arrivata a cinque gare dopo il ko interno contro la Virtus CiseranoBergamo. La Castellanzese non ha però intenzione di fare sconti e dovrà puntare ai tre punti per provare a uscire dalla zona playout.