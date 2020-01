Un anno da record per Villa Carlotta

Numeri da record per la stagione 2019 di Villa Carlotta che chiude con 233.691 visitatori in 232 giorni di apertura. Un numero sempre in crescita con un incremento del 2,23% rispetto al 2018 i visitatori sono stati 228.590.

In attesa della riapertura ufficiale di marzo, Villa Carlotta ha già in programma una serie di eventi per apprezzare il museo e il parco anche in inverno. Il primo appuntamento è venerdì 17 gennaio alle 14.30 con la visita “Le piante simboliche nel giardino d’inverno”. Le piante, nostre antenate nella storia evolutiva del pianeta, fonte di materiali, cibo, medicine, elemento di ispirazione nell’arte, hanno ispirato illuminazioni simboliche, leggende, proverbi, poesie, opere d’arte e usanze. Passeggiamo per il parco, nel momento del suo riposo, e scopriamone alcune. L’evento verrà confermato al raggiungimento di min. 10 persone (conferma entro mercoledì 15 gennaio). Costi: Adulto euro 10,00; Bambini fino a 10 anni gratis; Bambini dai 10 anni: euro 6,00.

Venerdì 14 febbraio dalle 18.30, invece, visita e degustazione “San Valentino con Romeo e Giulietta”: quale luogo migliore di Villa Carlotta per celebrare il giorno più romantico dell’anno? A Villa Carlotta vi racconteremo incredibili storie d’amore celebrate dalla letteratura e immortalate per sempre nel marmo e sulla tela dalle mani sapienti di famosi artisti. Un viaggio emozionante attraverso capolavori assoluti della storia dell’arte…ovviamente da vivere in due! A seguire, aperitivo. Costo: 35,00 euro a persona. Evento attivabile con un numero minimo di 5 coppie.

Infine, venerdì 28 febbraio alle 14.30 visita tematica “Incontra il giardiniere”. Consigli e segreti in giardino dalla voce di un giardiniere che da anni si prende cura di essenze botaniche provenienti da ogni dove. Organizzare il proprio giardino secondo le stagioni e attivare buone pratiche di manutenzione è solo una parte di quello che vi sveleremo! Costi: euro 10,00. Evento attivabile con un numero minimo di 10 persone.

Prenotazione: www.villacarlotta.it Informazioni: 0344 40405 | eventi@villacarlotta.it