“Uno struzzo mi ha attraversato la strada”

(notizia aggiornata alle 21.30)

Non solo cani in fuga spaventati dai botti. La notte di San Silvestro, attorno all’una, due automobiliste che viaggiavano tra Biandronno e Malgesso si sono trovate davanti…uno struzzo. Spesso accade che ci segnalino la presenza di cervi, cinghiali, volpi sulle nostre strade ma struzzi non era mai accaduto.

Invece è successo anche questo nella notte di Capodanno caratterizzata da ordinanze ignorate, botti sparti ovunque e animali terrorizzati in fuga. La prima segnalazione è arrivata questa mattina presto la seconda, a conferma, questa sera. “Stavo viaggiando in auto quando per un soffio ho evitato uno struzzo”, ci ha raccontato la nostra lettrice confermando la versione dell’altra automobilista. “Stava correndo in direzione di Malgesso”. Nessuna delle due si è ovviamente fermata, anche perché lo struzzo, era spaventato dai rumori e dai fari delle auto.

Ora la vera domanda è: cosa ci faceva uno struzzo a Biandronno? E soprattutto, adesso dove sarà? Secondo alcuni i carabinieri avrebbero poi trovato il proprietario. Paolo (Tanasi) invece lo ha addirittura filmato mentre passeggiava a Biandronno.

A sera la proprietaria ha fatto luce sulla vicenda: “Vorrei solo precisare che l’uccello fuggitivo non è uno struzzo, bensì un emú. Finalmente dopo averlo cercato tutto il giorno è tornato a casa dal suo compagno di avventure. È stato visitato dal veterinario e anche se un po’ frastornato sta bene. Ringrazio tutte le persone che si son prodigate per il ritrovamento. Son felice non abbia provocato danni a nessuno…”