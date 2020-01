Verbano e Busto 81 non si fanno male

Era il giorno della sfida tra prima e seconda in Eccellenza, con Verbano e Busto 81 che pareggiano 1-1 a Besozzo, In Promozione non si ferma il Gavirate, vittorioso 2-0 a Cassano Magnago.

ECCELLENZA

Termina con un 1-1 che lascia aperto ancora tutto il big match di giornata a Besozzo tra Verbano e Busto 81. Non ne approfitta la Rhodense che perde 3-0 in casa della Vogherese, mentre la Varesina non va oltre l’1-1 a Mariano. Esagerata l’Accademia Pavese, che travolge 6-1 l’Ardor Lazzate, continua il momento positivo del Calvairate che batte 3-1 il Pavia e con lo stesso risultato il Settimo supera la Castanese. Tonfo Vergiatese, sconfitta 2-1 in casa dal fanalino di coda Fengrò, la Sestese al “Franco Ossola” pareggia 1-1 contro l’Alcione.

CLASSIFICA: Verbano 36; Busto 81 35; Rhodense 33; Vogherese 32; Varesina 31; Accademia Pavese 27; Alcione, Calvairate 25; Ardor Lazzate, Pavia, 23; Vergiatese, Settimo 22; Mariano, Sestese 18; Fenegrò, Castanese 12.

PROMOZIONE

Continua la corsa del Gavirate che passa 2-0 a Cassano Magnago contro l’Union Villa e allunga ancora. Risultato contro pronostico a Besnate dove i padroni di casa vengono sorpresi dal Fagnano ultimo in classifica: 1-0 il finale. Il Morazzone perde 1-0 a Sedriano e perde il terzo posto, superato dagli stessi milanesi e dalla Base 96, vittoriosa 1-0 a Lavena Ponte Tresa contro l’Olimpia. Colpo esterno anche per l’Uboldese, 2-1 a Solaro contro l’Universal, il Magenta espugna 3-2 Vittuone mentre il Cas perde 1-0 a Vighignolo. Senza reti la sfida tra Meda e Gorla Maggiore.