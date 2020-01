Virus dalla Cina, sospesi i voli da Wuhan

La città di Wuhan, nella Cina centrale, è stata messa in quarantena per limitare la diffusione del nuovo coronavirus che ha provocato la morte di 17 persone (otto nell’ultimo giorno) e ha infettato centinaia di persone. Il provvedimento ha comportato anche la sospensione dei voli nazionali e internazionali, che nelle giornate di martedì e mercoledì ha sollevato paure e perplessità anche in Italia.

Se n’è parlato anche a Milano Malpensa, dove sono comparsi gli avvisi agli imbarchi per la Cina e dove si è attivato lo stato di allerta sanitaria anche sul territorio circostante (zona di Busto Arsizio e Gallarate). Nel contempo, il sindacato di base attivo a Malpensa e Linate ha chiesto un incontro urgente per capire quali siano le misure a tutela anche dei lavoratori aeroportuali (nell’area passeggeri e in quella merci).

Va detto che Malpensa non ha voli diretti per Wuhan, mentre li aveva Fiumicino. All’aeroporto di Roma è stato allestito un cordone sanitario e non sono stati rilevati casi a rischio.

Le autorità cinesi hanno ora sospeso tutti i voli e i treni in uscita da Wuhan (l’area metropolitana ha circa undici milioni di abitanti) e hanno interrotto la circolazione di autobus, traghetti e metropolitana al suo interno.

Se Wuhan è il probabile “epicentro” della diffusione del virus, va detto che i casi di infetti sono ormai registrati anche in diverse (se non tutte) le province della Cina, in Giappone, in Thailandia, in Corea del Sud, a Taiwan e negli Stati Uniti. Del resto, dall’area di Wuhan partono ogni giorno circa 30mila persone solo con i voli aerei.