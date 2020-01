“Coronavirus, a Malpensa tutti i controlli necessari”

«Gli aeroporti di Malpensa e Fiumicino stanno svolgendo controlli che rispondono pienamente alle richieste che arrivano dalle Istituzioni internazionali». Il Ministro della salute Roberto Speranza ha spiegato così ai giornalisti la situazione di possibile emergenza a cui potrebbero trovarsi gli aeroporti italiani per fronteggiare il contenimento del Coronavirus cinese. Il ministro ha inoltre sottolineato che non ci sono ancora casi segnalati in Italia. Leggi anche Milano - Virus in Cina: la Lombardia attiva il sistema di prevenzione e sicurezza

La situazione nel continente asiatico sta destando parecchia preoccupazione, ma Speranza ha rassicurato su quanto si sta facendo: nella giornata di sabato 25 gennaio si è infatti riunita la task force ministeriale cui è seguita anche una riunione con le Regioni. «C’è massima attenzione da parte dell’Italia – ha dichiarato Speranza -. Massimo coordinamento con tutte le Istituzioni internazionali come Oms, Ecdc e Commissione Europea per una valutazione della situazione. Sono costantemente in contatto con la commissaria alla Salute, Stella Kyriakides, a cui ho chiesto oggi se ci fossero nuove informazioni e al momento non ci sono cambiamenti sulla valutazione del caso da parte delle Istituzioni internazionali. La commissaria mi ha assicurato il massimo coordinamento e che in ogni caso qualsiasi scelta sarà fatta in base alle evidenze scientifiche».