“Roma Capitale”, Crugnola esce di strada, Daprà vince e scappa in classifica
Il varesino della Lancia perde la vetta del Campionato Italiano dopo la gara laziale: l'uscita quando era in testa alla classifica. "Guardiamo alle cose buone e pensiamo alla prossima prova". Il trentino ora ha 21 punti di vantaggio
Un’uscita di strada nella prima giornata di gara, mentre era al comando della classifica, ha tolto Andrea Crugnola dalla lotta per il trono del Rally Roma Capitale e complicato la rincorsa del pilota varesino nel Campionato Italiano Assoluto Rally.
A vincere la prova laziale – ricca di concorrenti stranieri perché valida anche per il Campionato Europeo – è stato infatti il trentino Roberto Daprà, principale contendente di Crugnola per il tricolore. Daprà (su Skoda Fabia, navigatore Luca Guglielmetti) non ha avuto vita facile ma alla fine l’ha spuntata per 13.7 sul finlandese Suninen e di 14.2 sull’italo-sloveno Avbelj, quest’ultimo in gara anche per il CIAR.
Crugnola è riuscito ad agguantare un punto nella Power Stage che ha chiuso il rally (domenica mattina Andrea è rientrato come da regolamento ma con una fortissima penalizzazione in classifica) però ora lui e Luca Beltrame su Lancia Ypsilon pagano un ritardo di 21 punti nella graduatoria tricolore da Daprà a tre gare dalla fine del campionato. Lo “zero” comunque potrà essere scartato dal computo finale ma di fatto Andrea non avrà ulteriori margini di errore.
Un duro colpo, anche se il campione di Varese (ai microfoni di Rallylink) invita a guardare avanti: «Siamo stati ancora una volta molto veloci e mostrato un ottimo potenziale della Ypsilon, ancora molto performante. Chiaro che non partivamo per avere questo risultato ma i risvolti positivi ci sono stati e sono contento del lavoro fatto con Luca, con la squadra e con Pirelli. Complimenti ai vincitori: gara di spessore senza mai sbagliare».
CLASSIFICA CIAR SPARCO (dopo 4 prove): 1. Daprà (Skoda) 73 punti; 2. CRUGNOLA (Lancia) 52; 3. Avbelj (Skoda) 44; 4. Campedelli (Toyota) 35; 5. Rusce (Skoda) 30.
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