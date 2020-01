Vittoria bella e importante per la Caronnese

Domenica molto positiva per la Caronnese che vince 4-1 contro il Ligorna al “Comunale” alla prima casalinga del 2020 e soprattutto sfruttano al meglio i passi falsi di Prato e Lucchese per avvicinarsi al primo posto, distante ora un solo punto. (Foto Caronnese.com)

Gara indirizzata subito dai ragazzi di mister Roberto Gatti grazie alla rete di Scaringella al 18’ del primo tempo. Nella ripresa Sorrentino all’11 e Di Prisco al 29’ hanno chiuso i conti per i rossoblu mentre la rete di Chiarabini al 40’ per i liguri ha solo il sapore del classico “gol della bandiera”.

Oltre ai tre punti conquistati sul campo la Caronnese sfrutta al meglio le sconfitte della Lucchese (1-0 interno contro il Borgosesia) e del Prato (4-2 in casa del Seravezza) per agganciare la seconda piazza a quota 34 punti a una sola lunghezza dal primo posto. Anche le inseguitrici fanno favori ai rossoblu: il Casale cade 1-0 a Lavagna mentre la Sanremese perde 1-0 sul campo della Fezzanese.

CARONNESE-LIGORNA 4-1 (1-0)

Marcatori: 18′ pt Scaringella (C), 11′ st Sorrentino (C). 29′ st Di Prisco (C), 40′ st Chiarabini (L), 47′ st Battistello (C)

CARONNESE: Circio, Taccogna, Curci, Tanasa, Tarantino, Cosentino, Putzolu (37′ st Vernocchi), Di Prisco (33′ st Battistello), Scaringella, Corno, Sorrentino. A disposizione: Porro, Silvestre, Galletti, Crispo, Rocco. Allenatore: Gatti

LIGORNA: Atzori, Ferrante, Grani (29′ st Castellano), Gulli, Gallotti, Gnecchi (29′ st Bennati), Pondaco, Fasce, Vallerga (4′ st Mitta), Chiarabini, Gobbi (26′ st Corsini). A disposizione: Bulgarelli, Bettella, Capotos, Leone, Cantoni. Allenatore: Monteforte.

Arbitro: Sig. Nigro di Prato assistito da Sig. Boato di Padova e Sig. Callovi di san Donà di Piave

RISULTATI: Bra – Real Forte 2-3; Caronnese – Ligorna 4-1; Fossano – Chieri 2-3; Lavagnese – Casale 1-0; Lucchese – Borgosesia 0-1; Seravezza – Prato 4-2; Vado – Ghiviborgo 3-1; Verbania – Savona 2-2; Fezzanese – Sanremese 1-0.

CLASSIFICA: Prato 35; Lucchese, Caronnese 34; Casale, Sanremese, Real Forte 31; Chieri, Seravezza 27; Fossano 26; Fezzanese 25; Borgosesia 24; Savona 23; Lavagnese, Verbania 20; Bra, Vado 18; Ghiviborgo 17; Ligorna 16.