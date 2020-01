Whirlpool conferma: addio Napoli

Whirlpool conferma di voler lasciare il sito di Napoli e Invitalia è alla ricerca di un nuovo soggetto che subentri alla multinazionale. È quanto è emerso dal tavolo in corso al ministero dello Sviluppo economico, presieduto dal ministro Stefano Patuanelli, sul futuro dello stabilimento campano.

Invitalia, come riferiscono fonti sindacali presenti all’incontro, si è data l’obiettivo di arrivare per il mese di luglio alla “selezione finale” del nuovo soggetto che si prenda carico della fabbrica di Napoli. È stata invitata dal governo come ente super partes per verificare le dichiarazioni di Whirlpool sulla crisi di Napoli o verificare produttori alternativi sostenibile nel tempo.

Luigi La Morgia, ad di Whirlpool Italia, fa sapere che il nostro «paese è e rimane strategico». Rimangono però le difficoltà su Napoli. La multinazionale cresce sull’incasso, mentre sarebbero residuali quelle prodotte in Cina e importate in Europa. Anche dopo la pubblicità su lavatrici Zen in Italia e Francia gli scenari industriali non sono cambiati. Le lavatrici non prodotte a Napoli saranno redistribuite sugli altri siti .