5 company profile creativi per il tuo business

Molti di noi conoscono la rivalità che esiste fra i marchi Dunkin ‘Donuts e Starbucks. Sono due importanti aziende che vendono caffè negli Stati Uniti, ognuno dei quali con marchi diversi ed un pubblico diverso.

Se ti rechi in America troverai certamente chi sostiene che il caffe di Starbucks sia il migliore e chi invece dirà l’esatto opposto. Leggendo le loro presentazioni credo che sia normale credere che un marchio abbia una presentazione migliore e più dettagliata dell’altra. Nella presentazione aziendale è fondamentale il colore scelto, il carattere utilizzato, il design accattivante.

In definitiva, il catalogo di presentazione aziendale è importante, deve incuriosire un nuovo potenziale cliente, presentare i tuoi prodotti o servizi in modo più dettagliato possibile e spingere i potenziali clienti a scegliere la tua azienda rispetto alla concorrenza.

Cos’è un company profile?

Un company profile è l’introduzione alla tua attività con l’obiettivo di informare il pubblico sui servizi e sui prodotti che puoi offrire. Una presentazione aziendale dovrebbe avere lo scopo sia di raccontare al tuo pubblico ciò che vendi ma anche il motivo per cui lo vendi. Una presentazione aziendale deve includere sia una storia avvincente su come è stata fondata la tua azienda sia raccontare quali sono i valori e la visione dell’azienda.

Di seguito ti mostreremo 5 esempi di company profile creativi presi dal web, per permetterti di creare nel 2020 una tua presentazione aziendale con l'obiettivo di attirare il giusto pubblico per la tua attività. Ricordati però che ogni azienda deve necessariamente avere una presentazione aziendale cartacea da poter lasciare ai propri clienti durante un meeting, oppure da poter inviare e distribuire durante un evento ai potenziali clienti.

Come primo esempio vorrei portarti ad analizzare il profilo aziendale di Starbucks.

Ha tutto: missione aziendale, storia interessante, rassegna dei prodotti, atmosfera del negozio e persino una storia riguardo al nome. Leggetela fino in fondo e troverete addirittura che la loro mission è quella di “ispirare e nutrire lo spirito umano”. La presentazione aziendale di Starbucks è l’esempio perfetto di un negozio che vende un prodotto comune come il caffè e riesce comunque a distinguersi.

Se la tua azienda è nata molti anni fa e ha una storia lunga ed interessante potresti utilizzare una sequenza di immagini che raccontano quello che è la tua azienda e come è stata fondata in modo che la tua presentazione sembri una vera storia creativa.

Questa azienda californiana vicino a San Diego ha fatto della pulizia, del rigore e della semplicità di utilizzo il suo biglietto da visita. La sua pagina Web utilizza caselle che possono essere selezionate dell’utente per approfondire un determinato argomento e, per sottolineare ancora di più lo spirito e la mission aziendale, ha inserito nello sfondo della pagina una piantina.

Quando crei un company profile, utilizzare testo e video certamente è il modo migliore, e la stragrande maggioranza delle persone preferisce utilizzare i video ove presenti per conoscere un servizio oppure approfondire le informazioni su un prodotto.

Su carta è difficile poter mostrare un video ma certamente potresti pensare alla realtà aumentata oppure ad un QR code stampato che mostra un video sul tuo canale youtube oppure sul tuo sito internet.

Il profilo di questa azienda che produce sidro è molto divertente, mostra nelle parti iniziali, grazie all’utilizzo di una grafica diverte ed avvincente, il processo di produzione. Scorrendo la pagina, alla fine potrai trovare e visualizzare la missione e i valori aziendali.

Come scrivere un profilo aziendale

Concentrati su una panoramica di alto livello della tua azienda. Il profilo aziendale deve includere le informazioni importanti come il nome della tua azienda, la sede dell’attività, l’indirizzo del sito web e le informazioni di contatto. Aggiungi, se necessario, anche la storia della tua azienda, includendo le informazioni riguardanti la crescita e lo sviluppo aziendale. Nella presentazione della tua azienda oltre ai prodotti e servizi offerti includi anche i valori e la missione della tua azienda. Un utente non si preoccuperà di ciò che vendi fino a quando non crederà nel tuo marchio. Sottolinea quali sono le differenze rispetto alla concorrenza e mostra le tue certificazioni od eventuali riconoscimenti ricevuti. Scegli di includere elementi grafici e visivi per alleggerire e rendere più accattivante la pagina ed eventualmente QR code per visualizzare video per attrarre il giusto pubblico.

