Salgono a 14 i contagiati dal Coronavirus: “Misure di contenimento in 10 comuni”

Ci sono altre 8 positività al Coronavirus in Regione Lombardia: 5 operatori sanitari e 3 pazienti che erano presenti all’interno dell’ospedale di Codogno. È stato l’assessore Giulio Gallera ad annunciarlo, aggiornando il bollettino di questa mattina che parlava di 6 persone contagiate nella regione per un totale quindi di 14 persone contagiate. Per questo motivo è stata annunciata «un’ordinanza con misure che riguardano un’area precisa di 10 comuni, quella in cui afferiscono le persone che abbiamo individuato positive al Coronavirus».

«Obiettivo essenziale è circoscrivere il virus e lavorare per trattenerlo in una specifica area e per questo stiamo ultimando un’ordinanza a doppia firma del Ministro e del Presidente della regione che metterà in campo iniziative» ha spiegato il ministro della salute, Roberto Speranza, prima di elencarle: «sospensione di tutte le manifestazione pubbliche, sospensione attività commerciali, attività lavorative della zona, ludiche e sportive, educative e dell’infanzia». Oltre a questo verrà prevista la «permanenza obbligatoria domiciliare delle persone che provengono dalle aree affette dall’epidemia».

In Lombardia nel frattempo la Protezione Civile sta già individuando strutture che nel caso di un’allargamento dei contagi possano essere utilizzate per eventuali attività di quarantena. Il personale sanitario è andato nell’azienda in cui lavorava il paziente zero facendo tamponi a 120 persone, a cui se ne aggiungono altre 70 di quelle presenti nell’ospedale.

«Queste misure non sono fatte per spaventare ma sono l’unico mezzo per fermare questa epidemia -ha spiegato il governatore lombardo Attilio Fontana-. Nei prossimi giorni riusciremo ad avere delle risposte e a seconda potremo intervenire».