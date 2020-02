Abbandona rifiuti per strada, lo scoprono le telecamere

L’auto parcheggia col buio, scende un uomo e con lui anche l’immondizia che abbandona. Poi torna in auto e se ne va. Ma i sensori posizionati dal Comune lo colgono sul fatto: ha un volto, un nome e un cognome e ora anche una pesante sanzione amministrativa.

Lo rende noto l’amministrazione di Cocquio Trevisago. Il sindaco Danilo Centrella è soddisfatto per la funzionalità del nuovo sistema, meno per il fatto che non sia ancora del tutto passato il messaggio legato alla gestione dei rifiuti, che funziona con la responsabilizzazione dei cittadini. «Abbiamo sempre puntato sulla sensibilizzazione, e dispiace registrare che ci sia ancora qualcuno che per comodità o maleducazione voglia ancora abbandonare i rifiuti per strada. Un fatto inaccettabile che verrà sanzionato senza quartiere».

Il punto in cui è stato individuato l’abbandono si trova nei pressi del parco pubblico ma l’intero perimetro del comune è dotato di speciali sensori posti nelle zone sensibili: videocamere che non lasciano scampo.