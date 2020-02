Arriva il carnevale in valle

Febbraio é sinonimo di carnevale e anche quest’anno come ormai succede da dieci anni, le Pro Loco di Cuveglio e Cuvio si sono gia’ messe al lavoro per organizzare la manifestazione mascherata.

La sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati si svolgerà sabato 22 febbraio 2020, e seguirà il tradizionale percorso: partirà dal parcheggio del Centro Commerciale “Valcuvia Shops”, giungerà al centro commerciale “Bofalora”

per terminare al Parco Comunale di Cuvio, all’interno del quale si completerà il corteo carnevalesco.

Coloro che intendono partecipare con carri allegorici o gruppi mascherati sono invitati a presentare la domanda entro e non oltre sabato 15 febbraio 2020.

Ai carri mascherati verrà dato un contributo a titolo di rimborso spese da 100,00 a 300,00 € , mentre ai gruppi mascherati verrà dato un contributo a titolo di rimborso spese da 80,00 a 120,00 €.

In caso di mancato svolgimento della manifestazione, l’organizzazione ha previsto un indennizzo per i carri ammessi alla sfilata pari a 75,00 €.

Il ritrovo per l’inizio della sfilata è fissato nel piazzale del centro commerciale Valcuvia Shops, in via Battaglia S. Martino 112 a Cuveglio entro e non oltre le ore 13:30 di sabato 22 febbraio.

Per informazioni, iscrizioni e per altre normative riguardanti il regolamento della sfilata, consultare i siti: www.cuvio.com www.procuveglio.it oppure telefonare a: Alberto 339 8166938 oppure Giovanna 333 4007156.