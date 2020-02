Bricoman assume per il nuovo store di Venegono Inferiore

(Nella foto il Bricoman di Cerro Maggiore) – Mentre proseguono i lavori per la realizzazione della nuova sede di Bricoman a Venegono Inferiore, è partita la raccolta delle candidature per chi è interessato a lavorare nel nuovo store, che dovrebbe aprire i battenti entro il prossimo mese di dicembre.

Il Servizio Inserimenti Lavorativi del Distretto di Tradate raccoglie i Curricula Vitae dei candidati residenti nel Distretto con il supporto di OfficinaC@ffè, lo sportello lavoro realizzato in collaborazione con il Comune di Venegono Inferiore.

Le figure ricercate sono venditori, cassiere e hostess addette all’accoglienza, addetti alla logistica e specialisti di settore

Qui ulteriori dettagli

Le candidature possono essere presentate ad OfficinaC@ffè, in via Mauceri n. 28 a Venegono Inferiore, nei seguenti orari: per i giovani fino ai 30 anni il giovedì dalle 14 alle 17, e per gli adulti sempre il giovedì, dalle 9 alle 13.

Per informazioni chiamare il numero 0331 1820535 o scrivere a officinacaffe@solidarietaeservizi.it (riferimento Elena Olgiati Cooperativa Solidarietà e Servizi 335 6754236).