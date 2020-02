Il Busto 81 prova l’allungo

Giornata di Eccellenza che regala il primo vero allungo stagionale. E’ il Busto 81 a tirare il gruppo, vincendo a Lazzate e sfruttando un altro passo falso del Verbano. In Promozione la lotta per la seconda piazza premia la Base 96.

ECCELLENZA

Il Busto 81 passa 3-1 a Lazzate contro l’Ardor e vola a +5 in testa al Girone A. Si stacca ancora il Verbano, sconfitto 3-0 a Fenegrò, la Varesina non va oltre lo 0-0 a Sesto Calende contro la Sestese mentre la Rhodense cade 1-0 a Vergiate. Sconfitta anche la Vogherese, 1-0 in casa contro la Castanese. Pareggiano 1-1 Accademia Pavese e Pavia, l’Alcione espugna 3-1 Calvairate mentre il Settimo Milanese supera 2-1 il Mariano.

CLASSIFICA: Busto 81 41; Verbano 36; Varesina 35; Rhodense 33; Vogherese 32; Vergiatese, Alcione, Accademia Pavese 28; Pavia 27; Calvairate, Ardor Lazzate 26; Settimo Milanese 25; Sestese 22; Castanese, Mariano 18; Fenegrò 16.

PROMOZIONE

Il Gavirate pareggia 1-1 in posticipo a Meda. La Base 96 passa 5-1 a Gorla Maggiore e si prende il secondo posto grazie al kp della Besnatese, sconfitta in casa 2-0 dal Morazzone. Pareggia il Sedriano, 1-1 a Solaro contro l’Universal, il Cas perde 3-1 in casa del Vittuone. L’Uboldese viene trafitta 4-2 a Vighignolo, termina 2-2 tra Olimpia e Megenta a Lavena Ponte Tresa. Infine tre punti per l’Union Villa Cassano Grazie al 3-1 rifilato al Fagnano.