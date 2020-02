Cardano dice no alla solidarietà ai curdi. “La maggioranza rinvia sempre”

«Anche il Consiglio Regione Lombardia aveva già espresso la sua solidarietà ai curdi con un voto trasversale, invece a Cardano no».

Lo denuncia Paola Torno, della lista Cardano è , che aveva presentato una mozione “Per la realizzazione di una iniziativa comunale a sostegno del Popolo Curdo”. Tema non propriamente amministrativo, ma del resto la politica (anche locale) non è fatta solo di buche nelle strade e telecamere e arredo urbano.

«Il centrodestra locale, timoroso di chissà quale tranello politico, già a novembre su una precedente richiesta di esprimere solidarietà per i curdi aveva espresso voto contrario perché, in sintesi, le parole valgono a poco, e il sindaco avrebbe “preferito fare veramente qualcosa di più significativo e concreto per un popolo così duramente colpito che non votare una semplice mozione”» denuncia ancora Torno. «Ma nel consiglio di dicembre la scena si è ripetuta analoga, se non ancora più paradossale, votando “no” per non essere vincolati a un voto di Consiglio, perché ,nell’evidente imbarazzo del sindaco, la maggioranza leghista respinge anche la nostra proposta di creare(in accordo trasversale di opposizione e maggioranza) una serata pubblica e una raccolta fondi per i curdi. Volevano avere più tempo! E così, tra parole e parole, sono passati mesi e di proposte Colombo non ne ha messa in cantiere nemmeno una». E qui il tema diventa in qualche modo anche amministrativo: «Ma del resto questa sembra essere la loro modalità; per esempio, a quando l’attivazione delle Commissioni consiliari?».

(nella foto di apertura: bandiera del Kurdistan Iracheno, una delle diverse bandiere curde accomunate dai colori giallo, rosso e verde)

Nel frattempo Cardano è prosegue anche sul piano culturale e rilancia la “Mostra e incontro a sostegno del popolo curdo” organizzata dal Circolo Quarto Stato e dalle Anpi di Cardano e Gallarate per venerdì 28 febbraio, a sostegno del Rojava, il Kurdistan occidentale costituitosi in autogoverno nel Nord della Siria al confine con la Turchia (è la zona minacciata oggi dall’intervento delle truppe turche).

«In questa serata contribuiremo alla raccolta benefica a vantaggio dell’Associazione ”Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia” al fine di garantire che i fondi raggiungano in sicurezza le famiglie curde bisognose specialmente in zone di guerra, per un’assistenza libera da discriminazioni».