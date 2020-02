Chiesa gremita per l’ultimo saluto a Giuliano Predolini

In tantissimi hanno voluto dare l’ultimo saluto presso la Chiesa parrocchiale di San Rocco a Gemonio a Giuliano Predolini, l’operaio di 45 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro martedì scorso in Svizzera.

Tanta commozione durante la cerimonia officiata da Don Silvio Bernasconi che durante l’omelia si è rivolto con parole dolci alla figlia più grande, alla quale toccherà raccontare al fratellino di pochi anni chi era e come era il suo papà. Il parroco ha ricordato anche l’onestà e la semplicità di Giuliano, conosciuto da tutti come “Vincenzo” tanto che pochi giorni prima di morire si era offerto di prestare il proprio aiuto per le attività dell’oratorio. Un lungo corteo ha poi accompagnato il feretro fino al cimitero.

Negli ultimi giorni tutta la comunità di Gemonio si è stretta attorno alla moglie Francesca e ai figli.