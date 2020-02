Incidente in fabbrica, Gemonio piange Giuliano

Abitava a Gemonio da sempre, Giuliano Predolini, 45 anni, l’operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro ieri, martedì 11 febbraio, a Monteggio, nei pressi del confine di Cremenaga. Giuliano, conosciuto da tutti come “Vincenzo” lascia la moglie e due figli, una bambina ed un bimbo di pochi anni.

Il fatto è avvenuto all’interno di un’azienda di via Cantonale, specializzata nella produzione di trasformatori e reattori; l’uomo, secondo la ricostruzione comunicata dalle forze dell’ordine elvetiche, era intento a piegare una sbarra di metallo con un macchinario, quando un pezzo si è staccato dalla stessa apparecchiatura e lo ha colpito al petto. Secondo la Radio televisione svizzera l’operaio è stato portato in elicottero in ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma è deceduto.

La notizia ha sconvolto la comunità di Gemonio che attende di sapere quando potrà dare l’ultimo saluto all’amico di sempre. La moglie Francesca questa mattina sul suo profilo facebook ha pubblicato: “Cari amici con la morte nel cuore vi annuncio che l’operaio che purtroppo non ce l’ha fatta è il mio adorato marito Giuliano. Tutta la famiglia piange la sua scomparsa prematura, con il sostegno degli amici tutti. Vola tra gli angeli amore mio ti amerò per sempre”