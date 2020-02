Incidente sul lavoro, grave un operaio varesino

Grave incidente sul lavoro quest’oggi – martedì 11 febbraio – a Monteggio, nei pressi del confine di Cremenaga. Intorno alle 15,30 un operaio di 44 anni, residente in provincia di Varese, è stato ferito in modo serio ed è stato ricoverato in pericolo di vita all’ospedale di Lugano.

Il fatto è avvenuto all’interno di un’azienda di via Cantonale, specializzata nella produzione di trasformatori e reattori; l’uomo, secondo la ricostruzione comunicata dalle forze dell’ordine elvetiche, era intento a piegare una sbarra di metallo con un macchinario, quando un pezzo si è staccato dalla stessa apparecchiatura e lo ha colpito al petto.

Sul posto, oltre alla Croce Verde di Lugano, alla Polizia Cantonale e a quella comunale del Malcantone Ovest, è intervenuta la Rega – e cioè la guardia aerea di soccorso – che ha provveduto a trasportare con l’elicottero il ferito all’ospedale. Come detto, l’uomo è molto grave e in pericolo di vita.