Chiosco in spiaggia, aperto il bando per la concessione

È stato pubblicato il bando di gara del comune di Monvalle per l’assegnazione in concessione del chiosco della spiaggia di Gurée.

In esecuzione della delibera della Giunta comunale è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione degli immobili dell’area.

Il bando integrale e tutti i documenti relativi alla procedura sono pubblicati sul sito del comune e disponibili all’Ufficio Tecnico.

Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 14.00 del giorno 23 marzo 2020.