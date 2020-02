ComparaBus.it, il nuovo modo di viaggiare

Organizzare un viaggio cercando di unire il comfort ad un budget limitato spesso può essere un’impresa e destreggiarsi tra le varie offerte sul mercato non è facile.

ComparaBUS è il nuovo motore di ricerca che permette di mettere a confronto migliaia opzioni di viaggio e di poter acquistare i biglietti in tutta comodità. Il sito rende possibile visualizzare le migliori offerte low cost di pullman, bus, treni, voli e servizi di carpooling sia in Italia che in Europa.

Si possono inoltre consultare gli orari per ciascuna tratta, in modo da poter scegliere l’opzione di viaggio più adatta alle proprie esigenze.

Viaggiare al migliore rapporto qualità/prezzo non è mai stato così facile! Vediamo subito cosa si può trovare su ComparaBus.it e come funziona questo sito.

Cosa trovo su ComparaBus.it?

Navigare su ComparaBus.it è davvero semplice. Con un semplice click qui puoi trovare tutte le informazioni di cui hai bisogno sulle migliori compagnie di trasporti a basso costo, come ad esempio

Autolinee: FlixBus, BusCenter, Baltour, Miccolis…

FlixBus, BusCenter, Baltour, Miccolis… Treni: Trenitalia e Italotreno

Trenitalia e Italotreno Compagnie aeree: Alitalia, British Airways, Air France, Ryanair…

Alitalia, British Airways, Air France, Ryanair… Carpooling: FlixCar, Blabacar

Per ogni compagnia sono disponibili informazioni sulle tratte effettuate, gli orari delle corse, i km di percorrenza e il tipo di viaggio, oltre che dettagli importanti sulle caratteristiche dei mezzi di trasporto e qualche dato sull’affluenza giornaliera e sul numero di collegamenti. Non mancano infine curiosità e qualche cenno storico su ciascuna compagnia.

In questo modo si ha disposizione una panoramica completa ed esaustiva per poter organizzare il proprio viaggio al meglio.

Come funziona ComparaBus.it?

Il punto di forza di ComparaBus.it è però il suo motore di ricerca con il quale puoi selezionare e confrontare tutte le opzioni di viaggio per la tratta che stai cercando.

Utilizzare il sito è molto facile. Sulla home page basta scrivere all’interno degli appositi campi il proprio luogo di partenza e la destinazione. Ḕ necessario poi selezionare la data in cui si intende partire, eventualmente quella del ritorno e cliccare su Compara.

A questo punto il sito creerà per te una lista di tutte le opzioni di viaggio per la tratta e la data da te indicata, indicando il prezzo del biglietto e mettendo in evidenza le offerte più a basso costo per ciascun tipologia di trasporto e compagnia.

Su ogni opzione viene segnalato anche l’orario di partenza e di arrivo e la durata del viaggio, in modo da poter scegliere la soluzione di viaggio più in linea con le proprie necessità.

Una volta scelta l’opzione desiderata è poi possibile cliccare sul prezzo del biglietto. A questo punto verrai rimandato al sito della compagnia di trasporti da te scelta, così da poter effettuare l’acquisto del biglietto di viaggio.

Per la sua facilità di utilizzo ComparaBus.it si presenta un’ottima soluzione per chi ama viaggiare in Italia e in Europa ma non ha tempo o non può reperire tutte le informazioni di cui ha bisogno per organizzare i propri spostamenti.

Con poche semplici mosse questo sito permette di pianificare un viaggio in modo facile e veloce, riuscendo anche a risparmiare.