Come comprare e investire in azioni, il trading online anche da casa

Decidere di investire in azioni è un ottimo primo passo per chi vuole arrotondare il proprio stipendio o guadagnare in ambito finanziario: è importante, però, essere ben informati in merito, soprattutto per evitare di correre rischi. Ecco perché vale la pena di affidarsi al sito ItaliaTradingOnline.it, un punto di riferimento per chi è in cerca di consigli e di suggerimenti in questo settore: merito di uno staff altamente qualificato che può vantare una lunga e approfondita esperienza nel settore del trading online . Giorno dopo giorno, sul sito vengono pubblicati approfondimenti e notizie utili sia per gli investitori più esperti che per i neofiti.

Perché attingere alle informazioni di ItaliaTradingOnline

Il portale offre una visione panoramica sulla Borsa e sui meccanismi che la regolano, ma permette anche di conoscere i broker regolamentati che operano nel nostro Paese grazie a recensioni accurate e complete. Insomma, il distacco tra i non addetti ai lavori e il mondo del trading può essere colmato grazie a ItaliaTradingOnline, sito che si fa apprezzare per il suo facile approccio e per il suo linguaggio all’insegna della semplicità. È davvero un gioco da ragazzi capire come comprare e investire in azioni, ma anche individuare i broker più affidabili e sapere su quali asset puntare.

Che cosa si trova su ItaliaTradingOnline

Chiaramente le previsioni possono essere sempre sbagliate, perché in questo campo nessuno può fornire certezze assolute: quello che veramente conta, però, è poter approfittare di una panoramica complessiva che sia il più possibile chiara e fornisca, a chi è interessato a sapere e a imparare, un aiuto concreto. Il team di ItaliaTradingOnline si compone di professionisti che sono operativi da anni nel mondo del trading e di risorse giovani, che assicurano il dinamismo necessario per fornire i consigli e i suggerimenti necessari per districarsi nel settore finanziario.

Quanto si deve investire?

Capire come investire nelle azioni significa anche valutare quale somma si è disposti a impegnare a questo scopo. Ovviamente non si può fornire un valore che abbia senso per tutti: la regola a cui attenersi, comunque, è quella della diversificazione. Questo vuol dire che nel momento in cui si compie un investimento è sbagliato acquistare una tipologia unica di azioni, mentre è meglio comprarne diverse. Se un gruppo di azioni dovesse essere causa di una perdita, infatti, il buco sarebbe colmato dai ricavi provenienti dalle altre azioni presenti in paniere.

La propensione al rischio

Per capire quanto si è disposti a investire ci si deve basare sulla propria propensione al rischio, che varia in funzione di molteplici fattori. Occorre tener presente che sono due i mercati in cui si svolge la compravendita di azioni: il mercato primario e il mercato secondario. Il mercato primario è quello attraverso il quale si verifica la collocazione delle prime azioni nel momento in cui una società viene quotata in Borsa. In genere la collocazione delle azioni viene delegata a una banca, che oltre a curare l’intera documentazione che occorre per il debutto in Borsa ha anche il compito di offrire ai primi acquirenti le azioni. È proprio la banca, in genere, a selezionare i primi clienti nel corso di questa fase. Solo dopo che le azioni sono state comprate dai primi investitori entra in gioco il mercato secondario: a questo punto le azioni sono in Borsa e le compravendite possono essere avviate.

Come si comprano le azioni

Gli investitori che non vengono scelti dalle banche (e cioè le persone comuni) possono operare unicamente nel mercato secondario. Le modalità a disposizione sono differenti: si può optare per una società di brokeraggio online, fare affidamento sulla piattaforma di trading online della propria banca o rivolgersi alla stessa allo sportello, attraverso un consulente. È fondamentale non lasciarsi travolgere dall’entusiasmo, e soprattutto domandarsi quanto sia davvero vantaggioso vendere e comprare le azioni a cui si sta pensando. I costi previsti per l’acquisto variano in base all’intermediario che si sceglie: in genere la soluzione meno dispendiosa a livello economico è rappresentata dall’online banking dell’istituto di credito presso il quale si ha il conto corrente.

In banca

Chiedendo una consulenza finanziaria presso la filiale della banca in cui si ha un conto corrente, si entra in contatto con un esperto a cui si può dare il compito di acquistare un pacchetto di azioni. Il consulente non fa altro che comprare le azioni per conto e per nome del cliente: quest’ultimo ha la possibilità di verificare in qualsiasi momento la quotazione accedendo online.

I consigli da ricordare

Nel momento in cui ci si rende conto che sta calando la quotazione di un’azione, è necessario riflettere con attenzione per capire se sia il caso di venderla all’istante o se, invece, non convenga attendere. Secondo gli esperti del settore, è meglio vendere quando si arriva alla cosiddetta soglia di rischio, che rappresenta la quotazione sotto cui non si vuole rischiare. Quest’ultimo verbo è una parola chiave: qualsiasi investimento in azioni, infatti, presuppone un certo rischio. Le previsioni possono basarsi sul confronto di trend, sullo studio di statistiche e sulla consultazione di grafici, ovviamente: ma questo non vuol dire che si possa essere certi che esse risulteranno vere.