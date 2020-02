Coronavirus, la Protezione Civile cerca volontari per i controlli sanitari a Malpensa

Stanno scattando anche a Malpensa i controlli con le termocamere per cercare di limitare la diffusione del Coronavirus. Il piano prevede verifiche universali su tutti i passeggeri in arrivo dall’estero che sono iniziati nel pomeriggio di mercoledì 5 febbraio e proseguiranno per diverso tempo.

Proprio per questo il dipartimento nazionale della Protezione Civile sta attivando tutti i distaccamenti sul territorio. “Invitiamo tutti i volontari e coordinatori ad aprire e controllare le mail del proprio gruppo -scrive in un post su Facebook il coordinamento volontari della protezione civile della provincia di Varese- in quanto vi è stata inviata una mail piuttosto urgente di richiesta volontari a seguito di un’indagine da parte del Dipartimento di Protezione Civile”.

Nel testo inviato si spiega che “il Dipartimento Protezione Civile ha chiesto nella mattina di oggi alle regioni di effettuare una ricognizione tra il personale volontario di protezione civile di figure sanitarie che possano supportare l’attività di controllo dei passeggeri in arrivo negli aeroporti. In particolare viene chiesto di raccogliere la disponibilità di personale medico ed infermieristico, non iscritto ad organizzazioni di livello nazionale che svolgono attività di carattere sanitario (Anpas, Cisom, Croce Rossa, Misericordie, Cives, …)”.