Coronavirus, scattano i controlli su tutti i voli internazionali in arrivo

I controlli sul Coronavirus vengono estesi, dalle 16 di oggi, su tutti i voli internazionali in arrivo negli aeroporti italiani, dunque anche a Malpensa.

Nei vari aeroporti saranno installati «scanner alle uscite o nell’area controllo passaporti», ha spiegato Angelo Borrelli, il capo della Protezione civile nominato commissario per la gestione dell’emergenza.

Le procedure sono dunque diverse da quelle adottate nei giorni scorsi, che prevedevano il controllo a bordo dei velivoli in arrivo dalla Cina (oggi sospesi, da venerdì).

A Malpensa sono previsti tre canali di controllo al Terminal 1 e uno al Terminal 2, un’altro è previsto nell’altro scalo milanese, il Forlalini di Linate. In attesa degli scanner termici verranno utilizzati i cosiddetti “termometri a pistola” dal personale medico reperito dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf). In seguito verranno appunto utilizzati gli scanner termici che analizzano la temperatura corporea a distanza.

#Coronavirus #4febbraio, più di 400 volontari tra medici e operatori sanitari impiegati per la rilevazione della temperatura corporea negli scali aeroportuali. In #ComitatoOperativo lavoriamo a formazione e impiego dei team per rispondere in modo efficace al rischio sanitario pic.twitter.com/djpw3TKxKg

— Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) February 4, 2020